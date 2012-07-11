Mısır'da kriz derinleşiyor

Mısır Cumhurbaşkanı Muhammed Mursi'nin Mısır Meclisi'ni yeniden toplaması, farklı tepkilere yol açtı. Parlamenterlerin bir kısmı çağrıya uydu. Bunların başında Müslüman Kardeşler geliyor. Parlamento binası önünde toplanan Müslüman Kardeşler taraftarlarından Muhammed Halife, Mısırlıların doğru yolda olduğunu belirtiyor. Halife, "Askerî Konsey, halkın iktidarını gasp etmişti. Mursi şimdi bunu halka iade ediyor. Meclisimiz yeniden iş başında. Cumhurbaşkanı Mursi sözünü tuttu" diyor.

Liberaller'in desteği bitti

Mursi'ye cumhurbaşkanlığı seçiminde destek veren liberal güçlerin büyük kısmı Meclis kavgasında farklı bir tutum sergiliyor. Liberal kesimden yalnızca 6 Nisan Gençlik Hareketi Mursi'nin Askerî Konsey'e karşı açıkça tavır almasını önemli bir adım olarak karşılıyor ve destekliyor. Cumhurbaşkanlığı için yarışan adaylardan Hamdin Sabahi ise Mursi'yi, "meşru otoriteye zarar vermekle" suçluyor. Nobel Barış Ödülü sahibi Muhammed El Baradey de Mursi'nin kararnamesiyle, "Mısır'ı bir insanın kararının yasalardan üstün olduğu döneme geri götürdüğünü" savunuyor. Mursi'ye tepki gösterenler arasında aktivist Şadi Abdullah da yer alıyor. Şadi Abdullah, "Yüksek Mahkeme kararını dikkate almadı. Bu iyi bir şey değil. Zira görev süresince yine aynısını yapıp yasaları çiğneyebilir" diye konuşuyor.

Mursi'nin Meclis'i yeniden toplama kararını liberal güçlere danışmadan alması, Mısır muhalefetinin bölünmesini de beraberinde getirdi. Gözlemcilere göre bu gelişme, göreve geleli henüz 10 gün olan Mursi'nin iç politikada zayıflamasına neden oldu. Mursi, Askerî Konsey'le mücadelesinde bundan sonra yalnızca Müslüman Kardeşler ve Selefileri yanında bulacak.

Kahire Üniversitesi öğretim görevlisi, siyaset bilimci Emir İsmail, "Mursi'nin parlamentoyu yeniden toplama kararı alarak Askerî Konsey'le çatışmak istediğine" inanmıyor. "Kararnamenin generaller ile Müslüman Kardeşler arasında varılan gizli anlaşmanın bir parçası olma ihtimaline" de dikkat çeken Emir İsmail, kapalı kapılar ardında pazarlıkların devam ettiğini kaydediyor. Emir İsmail, "Mesele yasallık ya da yasadışılık değil. Mesele, güç meselesi. Siyaset de bir iradenin galip gelmesidir" değerlendirmesinde bulunuyor.

Obama'dan davet geldi

Mısır Cumhurbaşkanı Mursi, yurtdışından da destek görüyor. Kahire'de temaslarda bulunan Almanya Dışişleri Bakanı Guido Westerwelle, "Mursi'nin hukuk devleti, çoğulculuk ve hoşgörü gibi değerlere önem verdiğini, demokrasi yolundaki Mısır'da sorunların bu anlayışla çözüleceğine inandıklarını" söyledi. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Barack Obama da Mursi'yi Washington'a davet etti. Mısırlı siyaset bilimci Emir İsmail, davetin zamanlamasının dikkat çekici olduğunu vurguluyor. Emir İsmail, "Obama'nın bir temsilcisi, eylül ayında yapacağı ziyaretle ilgili Mursi ile görüştü. Bu temas, Amerika Birleşik Devletleri'nin Mursi'yi meşru cumhurbaşkanı olarak gördüğünü ortaya koyuyor" görüşünü dile getiriyor.

Anayasa Mahkemesi'nin Cumhurbaşkanı'nın Meclisi yeniden göreve çağırma kararını durdurma kararı alması ise gözlemciler tarafından krizi derinleştiren yeni bir gelişme olarak değerlendiriliyor. Askerî Konsey ile Müslüman Kardeşler arasındaki güç mücadelesi bu kararla birlikte yeni bir boyuta taşınmış oldu. Uzmanlara göre gelişmelerin öne çıkardığı soruların başında Mursi'nin topladığı parlamentonun çıkaracağı yasaların geçerli olup olmayacağı geliyor. Diğer yandan milletvekillerinin Anayasa Mahkemesi kararının ardından cumhurbaşkanlığı ve yüksek mahkeme kurumlarından hangisini esas alacağı da tartışılıyor. (Deutsche Welle Türkçe)