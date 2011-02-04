-MISIR'DA KRİTİK GÜN KAHİRE (A.A) - 04.02.2011 - Mısır'da Devlet Başkanı Hüsnü Mübarek karşıtlarının bugün düzenleyeceği büyük protesto gösterisi öncesinde göstericiler başkent Kahire'deki Tahir Meydanında toplanmaya başladı. Askerlerin, yiyecek ve su takviyesiyle meydana gelen göstericilerin kimliklerini kontrol ettiği ve üstlerini aradıkları belirtildi. Göstericilere ve yabancı gazetecilere saldıran Mübarek yandaşlarının henüz ortalıkta görülmediği, meydanda gerilimden uzak bir atmosferin hakim olduğu bildirildi. -KATAR'A UYARI- Mısır'ın, ülkenin içişlerine karışmaması konusunda Katar'ı uyardığı iddia edildi. Filistin'deki yerel haber ajanslarından Ma'an, Mısır hükümetinin Katar Dışişleri Bakanlığına bir mektup gönderdiğini ve mektupta, Katar'dan Mısır'ın iç meselelerine karışılmaması ve provokasyonlara son verilmesinin istendiğini bildirdi. Haberde, Mısır'ın Katar'a gönderdiği mesajın çok açık ve net olduğu belirtildi. Ma'an'ın sorusuna cevap veren Mısırlı kaynaklar da Katar ve bu ülke merkezli El Cezire kanalını suçlayarak, kanalın "diğer bazı ülkelerde de yaptığı gibi", olayları kendi isteğine göre yansıttığını öne sürdü. Mısır hükümeti, El Cezire'nin bürosunu kapatmış, bazı muhabirlerini de tutuklamıştı. El Cezire yine de Mısır'dan yayınlarını sürdürüyor. Ma'an, yine Mısırlı kaynaklara dayanarak, Mısır Cumhurbaşkanı Hüsnü Mübarek'in bir daha başkanlığa aday olmayacağını açıklamasının ardından, Mübarek yandaşlarının sokaklara daha fazla dökülmeye başladığını da kaydetti. Mısır'da bugünkü cuma namazından sonra büyük gösteriler düzenlenmesi planlanıyor. Mısır basını, gösterilere "Çekip gitme cuması" adını verdi. -İSRAİL POLİSİ GENİŞ GÜVENLİK ÖNLEMLERİ ALDI- Öte yandan, Mısır'daki cuma gösterilerine paralel olarak, Kudüs'te de namaz sonrasında Mübarek karşıtı gösteri düzenlenebileceği endişesiyle, İsrail polisi, Eski Kent ile Haremüşşerif çevresinde geniş güvenlik önlemleri aldı. Haremüşşerif'te cuma namazına girişlerde 50 yaş altındakilere yasak getirildi, ayrıca cumaya geleceklerin İsrail kimliklerine sahip olmaları istendi. Mısır'daki gösteriler nedeniyle Haremüşerif'e girişlere uzunca bir süredir ilk kez kısıtlama getirilmiş bulunuyor. -MISIR'A GİTMEYİN TAVSİYESİ- Hollanda Gazeteciler Sendikası (NVJ), Mısır'daki olayları takip eden gazetecilerin çeşitli saldırılara maruz kalmasının ardından, basın mensuplarına bu ülkeye gitmemeleri uyarısında bulundu. NVJ'den yapılan yazılı açıklamada, gazetecilere son gelişmeler hatırlatılarak Mısır'a gidilmemesi, halen bu ülkede bulunanların ise Hollanda'nın Kahire Büyükelçiliği ve çalıştıkları kurumlarla sürekli iletişimde olmaları tavsiye edildi. Bu arada NVJ ile Hollanda Editörler Derneği, Dışişleri Bakanlığına bir mektup yazarak, Mısır'da bulunan meslektaşlarına yardımcı olunmasını istediler. Mektupta, gazetecilerin içinde bulundukların durumun endişe verici olduğu vurgulandı. Öte yandan Kahire'de bir otelde mahsur kalan 5 Hollandalı gazetecinin, dün gece Hollanda Büyükelçiliğinin girişimleri neticesinde güvenli bir yere yerleştirildikleri bildirildi.