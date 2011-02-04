Mısır'da kritik cuma!

T24

FİLİSTİN'DEN MÜBAREK'E DESTEK



Develi Mübarekler polisti



Tahrir usulü kafa koruma



'Türkiye Ortadoğu için model olabilir'



Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'ın ardından ABD ve AB, Cumhurbaşkanı Hüsnü Mübarek'e 'acil değişim' çağrısı yaparken, Mısır'ın 'işimize burnunuzu sokmayın' yanıtı dünyayı daha da sertleştirdi. Akşam gazetesinde yer alan haber şöyle:Dışişleri Bakanı Ahmet Davutoğlu, bölgedeki gelişmeleri ele almak üzere dün Katar'a giderek Başbakan Şeyh Hamad bin Casim bin Cebir el Tani ile bir araya geldi. ABD, AB ve BM de Mısır'dan geçiş sürecinin hızlandırılmasını istedi. Mübarek'e hafta başında 'halkının meşru şikayetlerine cevap ver' çağrısı yapan AB tutumunu önceki geceki açıklama sonrasında sertleştirdi. AB Dışişleri Yüksek Temsilcisi Catherine Ashton, 'Acilen, somut ve kararlı önlemlerle Mısır halkının demokratik özlemlerini karşılayın' dedi. Fransa, Almanya, İngiltere, İtalya ve İspanya liderleri, Mübarek'e siyasi geçiş sürecinin 'hemen başlaması' çağrısında bulundular. Mısır hükümeti önceki gece, uluslararası toplumdan gelen iktidarın değişimine yönelik çağrıları reddetmiş, Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Hüsam Zeki, 'ABD, İngiltere, Fransa gibi Batılı ülkelerin, hatta Türkiye'nin her durumda rol oynamaya çalışmasını, Mısır'daki gelişmelere burunlarını sokmasını görmek üzücü' diyerek, bu ülkelerin kendi işleriyle uğraşmasını istemişti.Dünya Mısır halkının yanında yer alırken, İsrail ile işbirliği yaparak Gazze halkını açlığa mahkum eden Mübarek'e Filistin'den destek geldi. Filistin yönetimi Mübarek karşıtı bir gösteriyi dağıtıp, Mübarek yanlısı gösteriye izin vererek çifte standart uyguladı. Mısır'da muhalefetin protesto gösterileri 11'inci gününe girerken, iktidarı eylül ayına kadar bırakmayacağını açıklayan Mübarek'in taraftarları ile yandaşları arasındaki çatışmalar dün de sürdü. 2 günde 10 kişi öldü, 900 kişi yaralandı. Muhalefet, Mübarek'i devirmek için bugün Tahrir Meydanı'nda toplanıp Cumhurbaşkanlığı Sarayı'na yürüyürek 'Hemen git Mübarek' diyecekleri dev gösteriye hazırlanıyor. Bu nedenle dünkü gösteriler muhalif güçlerle, Mübarek taraftarları arasında Tahrir'i ele geçirme savaşına döndü. Ordu çatışmayı önlemek için iki grup arasına 80 metrelik tampon bölge kurdu ancak Mübarek yanlıları bıçak ve sopalarla barikatı aşıp muhaliflere saldırdı. Havaya ateş açan asker iki taraftan çok sayıda kişiyi gözaltına aldı.Rejim karşıtları önceki gün kendilerine atlar ve develerle saldıran Mübarek yanlılarının arasında özel kuvvetlere bağlı polisler olduğunu iddia etmişti. Dün de bu iddialarının kanıtları olan polis kimliklerini basına gösterdi. Muhalifler kendilerine bıçaklar, sopalar ve molotof koktyleriyle saldıran karşıt gruba kişi başına 20 dolar ödendiğini belirtti.Tahrir Meydanı'nda Mübarek yanlılarının taşlı-sopalı saldırısına uğrayan muhalifler kendilerini korumak için pet şişe, tencere, kaldırım taşı, saç tava ve çamaşır sepetinden miğfer yaptı. Ancak kendini koruyamayanlar kafalarından ağır yaralar aldı. Mısır Başbakanı Ahmed Şefik dün devlet televizyonundan yaptığı açıklamada muhaliflerden özür diledi. Şefik, 'Olanlar için özür diliyorum, çünkü yapılanlar ne mantıklı ne de akla yakın' dedi. Şiddet olaylarıyla ilgili soruşturma başlatılacağını açıklayan Şefik, protestocularla görüşmek için Tahrir'e gitmeye hazır olduğunu söyledi. Başbakan gece de muhaliflerle telefonda görüştü.Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'ın Mısır Cumhurbaşkanı Hüsnü Mübarek'e yönelik 'halkın taleplerine kulak ver' yönündeki çağrısının yankıları sürüyor. Time dergisince yayımlanan bir analizde, 'Bir Ortadoğu demokrasisi modeli Türkiye, Mısır'da değişim çağrısını yapıyor' denilirken, Türkiye'nin Ortadoğu için 'model' olabileceği görüşleri de yansıtıldı. Analizde 'Halen Ortadoğu'daki en popüler lider, Türkiye'nin sert söylemli Başbakanı Recep Tayyip Erdoğan, Mısır'daki protestocuları desteklemek ve Mısır Cumhurbaşkanı Hüsnü Mübarek'ten yeni bir hükümete geçiş için bir plan açıklamasını talep etmek üzere, devreye girdi' yorumu yapıldı.