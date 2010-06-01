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Dünya

Mısır'da kısmi seçimler

Mısır'da parlamentonun üst kanadının kısmen yenilenmesine yönelik seçimler için oy verme işlemi başladı.

01 Haziran 2010 03:00

T24- Mısır'da parlamentonun üst kanadının kısmen yenilenmesine yönelik seçimler için oy verme işlemi başladı.


Bir danışma mercisi olan üst kanadın belirlenmesine yönelik bu seçimler, Mısır'da seçim dönemini de başlatmış oluyor. Ülkede sonbaharda genel seçimler, 2011'de devlet başkanlığı seçimleri yapılacak.


1981'den beri iktidarda bulunan 82 yaşındaki Mübarek, yeni bir 6 yıllık dönem için adaylığını koyup koymadığını henüz açığa kavuşturmadı. Mübarek'in halefi olacağı söylenen oğlu Cemal de henüz böyle bir niyeti olup olmadığını açıklamadı. 


AFP muhabiri, oy verme işleminin başlamasını takiben seçime ilginin az olduğunu aktarırken, 264 sandalyenin üçte birini yenileyecek seçimin ikinci turu 8 Haziranda yapılacak. Danışma meclisinin üyelerinin üçte biri Mübarek tarafından atanıyor, kalanlar (176'sı) seçimle belirleniyor. 

 
Ülkedeki ana muhalefetin başını çeken Müslüman Kardeşler'in lideri Muhammed Bedii, kampanyaya usulsüzlüklerin damgasını vurduğunu söylediği açıklamasında, "Ne yazık ki iktidar, anayasa, kanunlar, seçme ve seçilme hakkını ihlal alışkanlığını bir kez daha tekrarladı" dedi.
Muhammed Bedii, kampanya dönemindeki şiddet olaylarını kınadığını da ifade etti.

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