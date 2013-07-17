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Dünya

Mısır'da Kıptilere yönelik saldırılar arttı

Mısır'da Cumhurbaşkanı Muhammed Mursi'nin askeri müdahaleyle devrilmesinden bu yana, ülkede nüfusun yüzde 10'unu oluşturan Kıpti Hristiyanlara yönelik saldırılarda 2 kişi öldü. Kıptilerin evlerine ve kiliselerine de radikal islamcılar tarafınd

17 Temmuz 2013 20:23

İngiliz haber kanalı BBC, Mısır'da 3 Temmuz'da Cumhurbaşkanı Muhammed Mursi'nin ordu müdahalesiyle devrilmesinin ardından, ülkede nüfusun yüzde 10'unu oluşturan Kıpti Hristiyanlara yönelik saldırıların arttığını yazdı. BBC, Kıptilere yönelik saldırılarda, Sinai kentinde bulunan pazarda bir rahibin, silahlı kişiler tarafından vurularak öldürüldüğünü, aynı bölgede beş gün sonra da bir Kıpti Mısırlının, kafası kesilmiş halde bulunduğunu belirtti.

BBC Arapça Servisi'nden Ahmed Maher'e konuşan ve gerçek adını vermeyen Kıpti Khamis, darbenin olduğu gece Mısır'ın Minya kenti yakınlarındaki köyünde yaşananları, "O gece öfkeli çeteler ve eşkıyalar, Hristiyanlara ait evleri alt üst etti. Önce kuzenimin evinden başladılar, yağmalayıp ateşe verdiler. Tehlikeyi göze alamadığımız için de köyden kaçtık" sözleriyle anlattı. BBC Kıptilerin, eski cumhurbaşkanı ve Müslüman Kardeşler hareketine karşı kampanya yürüttükleri için, radikal İslamcılar tarafından mimlendiklerini düşündüklerine yer verdi.

BBC'de yayımlanan haber şöyle:

Khamis, Mısır'ın Minya kenti yakınlarındaki köyünü terketmek zorunda kalanlardan. Kuzeninin evi kundaklanıp başka bir akrabası da öldürülünce altı çocuğu ve karısını alıp kaçmak zorunda kalıyor.

Ona göre bu şekilde hedef alınmalarının tek sebebi, Hristiyan olmaları.
BBC'ye 3 Temmuz gecesi yaşadıklarını anlatırken gerçek adını kullanmak istemediği için kendisine Khamis diye hitap ediyoruz.

3 Temmuz’da Cumhurbaşkanı Muhammed Mursi, ordu müdahalesiyle devrilmişti.

"O gece öfkeli çeteler ve eşkıyalar, Hristiyanlara ait evleri alt üst etti. Önce kuzenimin evinden başladılar, yağmalayıp ateşe verdiler. Tehlikeyi göze alamadığımız için de köyden kaçtık" diyor.

Kıptilere göre, eski cumhurbaşkanı ve Müslüman Kardeşler hareketine karşı kampanya yürüttükleri için, radikal İslamcılar tarafından mimlendiler.

Kıptilere yönelik saldırılar

Mursi'nin iktidarına son verilmesinden bu yana, ülkenin çeşitli kesimlerinde Kıpti Hristiyanlara yönelik bir dizi saldırı düzenlendi. 6 Temmuz'da kuzeydeki Sinai kentinde bir pazarda bir rahip, silahlı kişilerce vurularak öldürüldü. Beş gün sonra da aynı bölgede başka bir Kıpti Mısırlı, kafası kesilmiş halde bulundu. Burası, Mursi'nin devrilmesi sonrası İslamcı militanların ordu ve güvenlik birimlerine saldırılar düzenlediği yerler arasında.

Daha güneyde, İslamcıların güçlü olduğu ücra köylerde de Hristiyanların evleri ve dükkanlarının kundaklandığı yolunda haberler var. Kahire'nin 350 km güneyindeki Dalga köyünde bir kilise ise ateşe verildi.

Rahip Ayoub Youssef, Mursi'nin devrildiği gece yaşananları "Sayıları 500’ü buluyordu. Kiliseyi sloganlar atarak bastılar. Yazıklar olsun size Hristiyanlar! Cumhurbaşkanına komplo kurdunuz, hainler!" diye bağırıyorlardı. Her yeri, pencereleri, hatta tuvaletleri bile yıkıp yağmaladılar. Meryem Ana heykelini kırdıktan sonra kiliseyi ateşe verdiler" diye anlattı.

Rahip Youssef, hayatını Müslüman komşularına borçlu olduğunu söyledi: "Kilisenin çatısından evlerine kaçmama yardım ettiler. Onlar olmasaydı, linç edilmiştim."

Kıpti Hristiyanlar, Mısır'ın 85 milyonluk nüfusunun yüzde 10'unu oluşturuyor. Uzun yıllar kendilerine karşı ayrımcılık yapıldığını savunan, ancak siyasetten uzak duran Kıptiler, siyaset sahnesinde son dönemdeki değişiklikleri takiben seslerini daha aktif rol oynamaya başladı.

Kıptilerin yeni lideri Tavadros, devrik cumhurbaşkanı açıkça eleştirirken Mısırlıları birbirlerine düşman eden bir lider olmakla suçlamıştı. Tavadros, Mursi'nin devrilmesini de olumlu karşıladığını açıklamıştı.

 

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