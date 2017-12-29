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Dünya

Mısır’da kiliseye silahlı saldırı: 9 ölü

Saldırganlardan biri öldürülürken diğeri ise kaçmayı başardı

29 Aralık 2017 18:30

Mısır'ın başkenti Kahire'nin güneyindeki bir kiliseye düzenlenen saldırıda 9 kişi hayatını kaybetti. Hayatını kaybedenlerden 3’ünün polis olduğu belirtilirken; saldırganlardan birinin patlayıcı yüklü yeleği infilak ettirmeden önce öldürüldüğü, diğerinin ise kaçmayı başardığı kaydedildi.

Devriye gezen polis memurlarının Kahire'nin güneyindeki Helwan'da bulunan Mar Mina kilisesinde şüpheli davranan iki kişiyi tespit ettiğini aktaran BBC muhabiri Radwa Gamal, güvenlik güçlerinin yaklaştığı sırada saldırganların ateş etmeye başladığını belirtti. Saldırı sırasında yaralananlardan ikisinin durumunun kritik olduğu ifade edildi. 

Mısır’da dün de Kuzey Sina vilayetinin merkezi El Ariş kentinde askeri bir aracı hedef alan saldırıda 2'si rütbeli 7 asker hayatını kaybetmişti. 

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