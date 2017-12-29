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Dünya

Mısır’da kiliseye silahlı saldırı

Kahire, 29 Aralık, (DHA)- Mısır’ın başkenti Kahire’de kiliseye silahlı saldırı düzenlendi

29 Aralık 2017 16:22

Kahire, 29 Aralık, (DHA)- Mısır’ın başkenti Kahire’de kiliseye silahlı saldırı düzenlendi. Kıpti Hristiyanların ibadet ettiği Helwan kilisesini önünde kalabalığa ateş açan saldırgan, 5 güvenlik görevlisini yaraladıktan sonra öldürüldü. 3 polis memuru ise olay yerinde hayatını kaybetti. Saldırıda ikinci bir silahlı saldırganın olduğu fakat kaçtığı kaydedildi. IŞİD’in Mısırdaki kolu geçen yıl kiliselerde Hristiyanları hedef alan intihar saldırıları düzenlemiş, onlarca Kıpti Hristiyan’ın ölümüne sebep olmuştu. Mısır’daki Kıpti Hristiyanlar ülkedeki 93 milyon insanın yaklaşık yüzde 10\'unu oluşturuyor ve bölgedeki en büyük dini azınlık olarak biliniyor.

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