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Dünya

Mısır'da kiliseye bombalı saldırı: 21 ölü

Mısır'ın İskenderiye kentinde bir kilise yakınında meydana gelen patlamada 21 kişi öldü. Yeni yılın ilk dakikalarındaki patlamada çok sayıda kişi de yaralandı.

01 Ocak 2011 02:00

T24 - Mısır'ın İskenderiye kentinde bir kilise yakınında meydana gelen patlamada 21 kişi öldü. Yeni yılın ilk dakikalarındaki patlamada çok sayıda kişi de yaralandı.

Mısır İçişleri Bakanlığı, saldırının bir intihar bombacısı tarafından gerçekleştirilme ihtimali üzerinde durduklarını açıkladı.

Bakanlık'tan yapılan açıklamada, bombalama eylemine "yabancı unsurların" katıldığına dair belirtiler olduğu da ifade edildi.

Sağlık Bakanlığı, 21 kişinin yaşamını yitirdiği olayda 79  kişinin de yaralandığını bildirdi. Yetkililer, patlamada yaralanan çok sayıda kişinin Sidi Beşr bölgesindeki Şark Al Madinah ve Al Amiri hastanelerinde tedavi altına alındığını belirtti.

Polisin yaptığı ilk açıklamalarda, Azizler Kilisesi'nin önünde bombalı bir aracın infilak ettiği ifade edilmişti.

Görgü şahitleri, patlamanın yeni yılın ilk dakikalarında meydana geldiğini ifade etti.

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