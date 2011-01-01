Mısır'da kiliseye bombalı saldırı

T24- Mısır’ın önde gelen kentlerinden İskenderiye’deki bir kilisede 1000 kişinin katıldığı yeni yıl ayinine saldırı düzenlendi. Saldırıda en az 17 kişi öldü, 43 kişi de yaralandı.

BBC Türlçe'de yayımlanan habere göre, daha önce patlayıcının bir araca yerleştirilmiş olduğunu açıklayan yetkililer, şimdi bunun yurtdışı bağlantılı bir intihar saldırısı olduğu kanısında.

2011'in ilk dakikalarında gerçekleştirilen saldırıda yaralananlar arasında Müslümanlar ve polislerin de bulunduğu belirtildi.

Saldırıdan sonra Müslümanlar ve Hıristiyanlar arasında küçük çaplı çatışmalar çıkarken, polis bölgeyi abluka altına aldı.

Patlamanın ardından kilisedeki ayinde bulunan Hristiyan cemaat önce polisle çatıştı ardından yakındaki bir camiiyi taşladı.

Patlamanın şiddetiyle kiliseyle aynı cadde üzerinde bulunan bir camide de küçük çaplı hasar meydana gelirken, saldırıda hayatını kaybedenlerin cesetlerinden kopan parçalar çevreye yayıldı.

Cumhurbaşkanı Hüsnü Mübarek Mısır halkına "terörizme" karşı birlik çağrısı yaptı.

El Kaide geçtiğimiz ay Mısır'daki Hıristiyanları da hedef alacağını belirten bir açıklama yapmıştı.

Mısır polisi bu açıklama ardından kiliseler ve Hristiyanlar’ın yoğun yaşadığı bölgelerde geniş güvenlik önlemleri aldı.

Geçtiğimiz ay kiliselerinin tamamlanmasına izin verilmemesi üzerine bazı Müslümanların da destek vermesiyle gösteri yapan Hıristiyanlar polisle çatışmış, olayda iki kişi ölmüş, 150 kişi de tutuklanmıştı.

Hıristiyanlar, cami inşaatlarına kolayca izin verilirken kiliseler için izin şartlarının ağırlaştırıldığını öne sürüyor.

Hristiyanlar Mısır nüfusun yaklaşık yüzde 10’unu oluşturuyor.

Ülkedeki Hıristiyan nüfusu hem doğum oranlarındaki hızlı düşüş ve hem de başta ABD ve Kanada olmak üzere Batılı ülkelere göçle birlikte hızla eriyor.