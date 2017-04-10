Mısır'da kiliseler son 7 yılda 33 saldırıya maruz kaldı

Mısır'da İskenderiyye ve Tanta'daki kiliselere düzenlenen saldırıların ardından ülkedeki kiliseler ve yaşanan olaylar bir kez daha gündeme geldi.

Anadolu Ajansı muhabiri Fuyula Fehmi'nin derlemesine göre, son 7 yılda meydana gelen saldırıların sıralaması şöyle:

7 Ocak 2010:

Mısır'ın güneyindeki Kana iline bağlı Neca Hammadi ilçesinde silahlı kişilerin kilisedeki bir gruba saldırması sonucunda 7 kişi öldü, onlarcası yaralandı.

1 Ocak 2011:

İskenderiyye'deki Kıpti Azizler Kilisesi önünde meydana gelen patlamada 24 kişi öldü, 79 kişi yaralandı.

7 Nisan 2013:

Başkent Kahire'deki el-Abbasiyye bölgesinde, Ortodoks Kıptilerin ana merkezi olan St. Mark Katedralinde, Müslümanlarla Hıristiyanlar arasında Kalyubiyye ilinde çıkan çatışmalarda hayatını kaybedenlerin cenaze törenlerinin yapıldığı esnada meydana gelen saldırıda biri Müslüman 7 kişi hayatını kaybetti.

14 Ağustos 2013:

Mısır'da seçimle işbaşına gelmiş Cumhurbaşkanı Muhammed Mursi yandaşlarının Rabia ve Nahda meydanlarında düzenlediği gösterilerin güvenlik güçleri tarafından dağıtılmasıyla eş zamanlı olarak 14 Ağustos 2013'te ülkenin farklı illerinde 26'dan fazla kilise yakıldı ya da tahrip edildi.

20 EKim 2013:

Giza'nın El-Verrak Mahallesi'ndeki St. Mary Kilisesi'nde bir düğün töreni yapıldığı sırada gerçekleşen silahlı saldırıda 4 kişi öldü, 18'i yaralandı.

11 Aralık 2016:

Kahire'de Kıpti Ortodoks Katedrali yakınındaki Petrine Kilisesi'nde meydana gelen patlamada, 29 kişi öldü, onlarcası yaralandı.

9 Nisan 2017:

Garbiyye'ye bağlı Tanta kentindeki St. George Kilisesi'ni hedef alan ilk patlamada 27 kişi hayatını kaybetti, 78 kişi yaralandı. İskenderiye'deki St. Mark Kilisesi yakınlarında gerçekleşen ikinci patlamada 16 kişi yaşamını yitirdi, 41 kişi yaralandı.