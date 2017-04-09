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BBC Türkçe

Mısır'da kilise yakınında patlama: En az 21 ölü

Mısır'ın Tanta kentinde bulunan bir kilise yakınlarında patlama meydana geldi. Sağlık Bakanlığı, patlamada en az 21 kişinin yaşamını yitirdiğini bildirdi.

09 Nisan 2017 14:53

Mısır'da Nil Deltası'nda bulunan Tanta kentindeki bir kilisenin yakınlarında patlama meydana geldi.

Mısır Sağlık Bakanlığı, patlamada en az 21 kişinin yaşamını yitirdiğini ve 40'tan fazla yaralı olduğunu açıkladı.

St George Kıpti Kilisesi'ndeki patlamanın, Palmiye Pazarı ayini nedeniyle kalabalık olduğu bir sırada meydana geldiği belirtiliyor.

Patlamanın nedeni henüz bilinmiyor.

Hristiyanlar tarafından İsa Peygamber'in zafer kazandıktan sonra Kudüs'te girdiği gün kutlanan Palmiye Pazarı, ayrıca Kutsal Hafta'nın başlangıcı kabul ediliyor.

Mısır'daki Hıristiyan azınlığa yönelik geçmişte bazı bombalı saldırılar düzenlenmişti.

Aralık 2016'da ayin sırasında Kahire'deki bir Kıpti katedralinde meydana gelen patlamada 25 kişi yaşamını yitirmişti.

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