T24 LogoT24 Logo
Dünya

Mısır'da katliam gibi kaza; 17 ölü

İstatistiklere göre Mısır, ölümlü trafik kazalarında Ortadoğu ülkeleri arasında ilk sıralarda yer alıyor

16 Ağustos 2016 02:08

Mısır'ın Dekahliye kentinde meydana gelen trafik kazasında 17 kişi öldü, 16 kişi yaralandı.

Mısır İlk Yardım Teşkilatı Başkanı Ahmed el-Ensari, Dekahliya'daki Mit Gamr-Eca karayolunda iki yolcu otobüsünün çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında civardaki hastanelere kaldırılan yaralılardan 3'ünün durumunun ağır olduğunu kaydetti.  Ensari, 17 kişinin öldüğünü, 16 kişinin yaralandığını söyledi. 

İstatistiklere göre Mısır, ölümlü trafik kazalarında Ortadoğu ülkeleri arasında ilk sıralarda yer alıyor. Trafik kazalarının nedeni olarak ise karayollarındaki elverişsiz durum ve sürücü hataları gösteriliyor. 

ETİKETLER

kazamısırkatliamtrafik kazası

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya lideri Putin’le görüşen Cumhurbaşkanı Erdoğan Libya’da frene bastı...

Mahçupyan: Erdoğan'ın hırsları eşiği geçti, dönüş yok; Davutoğlu bildiklerini anlatırsa...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

Cem Yılmaz T24'te: Türkiye’de kutuplaşma olduğunu düşünmüyorum, biraz da üzülelim,...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Erdoğan tam 2 saat 7 dakika konuştu: Alkış gelmiyor......

YSK, seçime girebilecek 15 partiyi açıkladı; Gelecek Partisi listede yok...

Arkeolog Merve Kaçmış'ın sır ölümünde mektup detayı: "Kameraları izleyince göreceksiniz"...

İBB Meclisi, İmamoğlu'nun danışmanlarının maaşını belirledi...

‘Korsan yayın’dan maç izleyenlere kötü haber...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24