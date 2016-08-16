Mısır'da katliam gibi kaza; 17 ölü

Mısır'ın Dekahliye kentinde meydana gelen trafik kazasında 17 kişi öldü, 16 kişi yaralandı.

Mısır İlk Yardım Teşkilatı Başkanı Ahmed el-Ensari, Dekahliya'daki Mit Gamr-Eca karayolunda iki yolcu otobüsünün çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında civardaki hastanelere kaldırılan yaralılardan 3'ünün durumunun ağır olduğunu kaydetti. Ensari, 17 kişinin öldüğünü, 16 kişinin yaralandığını söyledi.

İstatistiklere göre Mısır, ölümlü trafik kazalarında Ortadoğu ülkeleri arasında ilk sıralarda yer alıyor. Trafik kazalarının nedeni olarak ise karayollarındaki elverişsiz durum ve sürücü hataları gösteriliyor.