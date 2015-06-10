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Dünya

Mısır'da Karnak Tapınağı'na bombalı saldırı

Saldırıyı düzenleyen intihar bombacısının yanı sıra, iki kişinin daha çıkan çatışmalar sonucunda öldürüldüğü belirtildi

10 Haziran 2015 17:27

Mısır'ın turistik bölgelerinden Luksor kentindeki Karnak Tapınağı yakınlarında bombalı saldırı düzenlendi. Yerel basın saldırıyı düzenleyen intihar bombacısının yanı sıra, iki kişinin daha çıkan çatışmalar sonucunda öldürüldüğünü belirtiyor. BBC Türkçe'de yer alan habere göre, Saldırganların Karnak Tapınağı girişindeki barikatları geçmeye çalıştığı ifade ediliyor.

Barikatları geçmeye çalışan iki kişinin güvenlik güçleri tarafından vurularak öldürüldüğü, üçüncü kişinin ise barikatları aşıp üzerindeki bomba düzeneğini patlattığı belirtiliyor.

Henüz saldırıyı üstlenen olmazken, 2013'te Muhammed Mursi'nin askeri darbeyle devrilmesinin ardından ülkedeki şiddet tırmanışa geçmiş ve yüzlerce kişi hayatını kaybetmişti.

Geçen hafta da iki polis memuru Giza piramitleri yakınlarında vurularak öldürülmüşlerdi.

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