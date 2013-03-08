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Dünya

Mısır'da kanlı gösteriler: 50 yaralı

Mısır'ın Port Said kentinde göstericiler ve polis arasında çıkan çatışmalarda 50 kişinin yaralandığı bildirildi

08 Mart 2013 01:03

Port Said'de geçen yıl yaşanan ve 74 kişinin ölümüyle sonuçlanan olaylarla ilgili yargılanan 63 sanığın il dışındaki bir cezaevine nakledilmesini protesto etmek amacıyla düzenlenen gösteriler 5. gününde sürüyor.

Port Said Sağlık Müdürü Hilmi el-Afeni AA muhabirine yaptığı açıklamada, polisle göstericiler arasında çıkan çatışmalarda çoğu gaz bombasından etkilenen 50 kişinin yaralandığını söyledi.

Gösterilerde eylemciler polise taş atarken, polis göstericilere göz yaşartıcı bomba ile karşılık verdi. Mısır ordusuna ait helikopterlerin de gösteri yapılan bölgelerin üzerinde uçuş yaptıkları gözlendi.

Göstericiler ile güvenlik güçleri arasında pazar gününden itibaren meydana gelen çatışmalarda 2'si güvenlik görevlisi, 6 kişi hayatını kaybetmiş, yüzlerce kişi yaralanmıştı.

Port Said Stadı'nda geçen yıl maçtan sonra çıkan olaylarda 74 kişi hayatını kaybetmişti. Olaya ilişkin açılan davada 21 kişiye idam cezası verilmişti. Mahkeme ayrıca nihai kararını vermeden önce dava dosyasını Mısır Başmüftülüğü'ne göndermiş, Başmüftülük, söz konusu davayla ilgili görüşünü 9 Mart'ta açıklayacağını bildirmişti. Port Said olaylarıyla ilgili görülen davada, 63'ü sivil 72 kişi yargılanıyor.

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