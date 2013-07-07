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Dünya

Mısır'da kanlı bilanço: 91 ölü

Cumhurbaşkanı Mursi'nin darbeyle devrildiği Mısır'da 30 Haziran'dan bu yana ülke genelinde meydana gelen şiddet olaylarında ölenlerin sayısı 91'e yükseldi

07 Temmuz 2013 02:47

Cumhurbaşkanı Muhammet Mursi'nin askeri darbeyle devrildiği Mısır'da  Sağlık Bakanlığı ve emniyet kaynaklarından alınan bilgilere göre, ülke genelinde son bir hafta içerisinde meydana gelen şiddet olaylarında ölü sayısı 91'e, yaralı sayısı bin 342'ye yükseldi.

 

Bir günde 44 kişi öldü

 

Bakanlıktan yapılan açıklamada, dün meydana gelen çatışmalarda 17'si ülkenin kuzeyindeki İskenderiye'de, 15'i başkent Kahire ve çevresinde, 5'i Sina Yarımadası'nda, 4'ü İsmailiye'de, 3'ü Şarkiye, Asyut ve Süveyş'te olmak üzere 44 kişinin öldüğü kaydedildi. Öte yandan Mursi'ye destek veren göstericiler, şiddet olaylarında hayatını kaybedenler için gıyabi cenaze namazı kıldı.

 

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