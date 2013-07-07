Mısır'da kanlı bilanço: 91 ölü

Cumhurbaşkanı Muhammet Mursi'nin askeri darbeyle devrildiği Mısır'da Sağlık Bakanlığı ve emniyet kaynaklarından alınan bilgilere göre, ülke genelinde son bir hafta içerisinde meydana gelen şiddet olaylarında ölü sayısı 91'e, yaralı sayısı bin 342'ye yükseldi.

Bir günde 44 kişi öldü

Bakanlıktan yapılan açıklamada, dün meydana gelen çatışmalarda 17'si ülkenin kuzeyindeki İskenderiye'de, 15'i başkent Kahire ve çevresinde, 5'i Sina Yarımadası'nda, 4'ü İsmailiye'de, 3'ü Şarkiye, Asyut ve Süveyş'te olmak üzere 44 kişinin öldüğü kaydedildi. Öte yandan Mursi'ye destek veren göstericiler, şiddet olaylarında hayatını kaybedenler için gıyabi cenaze namazı kıldı.