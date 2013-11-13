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Dünya

Mısır'da kadının adı yok

Thomson Reuters Vakfı’nın araştırmasına göre, Arap dünyasında kadın olmanın en zor olduğu ülke Mısır

13 Kasım 2013 00:40

 

Sonuçları Londra'da açıklanan araştırmaya göre Arap dünyasının başka hiçbir yerinde kadınlar cinsel şiddete, kadın sünnetine, özgürlük haklarının kısıtlanmasına Mısır'da olduğu kadar maruz kalmıyor. 22 ülke arasında yapılan sıralamada kadın hakları bakımından en iyi durumda olan beş ülke ise Komorlar, Umman, Kuveyt, Ürdün ve Katar olarak kaydedildi. Vakıf, araştırmada 336 toplumsal cinsiyet araştırmacısının görüşüne başvurdu. Yapılan değerlendirmede Birleşmiş Milletler Kadına Karşı Her Türlü Ayrımcılığın Yok Edilmesi Sözleşmesi'nin temel kriterleri ölçüt kabul edildi.
Araştırmanın sonuçlarına göre Mısırlı kadınların yüzde 99,3'ü cinsel taciz ve şiddete maruz kalıyor. Yüzde 91'i ise kadın sünnetinin kurbanı. Mısır'da kadınların sadece yüzde 63'ü okuma yazma biliyor.
 

Kadın cinayetine 3 yıl hapis cezası

 
Kadın hakları sıralamasında son sıradaki Mısır'ın bir üstünde ise Irak bulunuyor. Raporda Irak'ta kadınların durumunun 2003 yılından bu yana çarpıcı bir biçimde kötüleştiği belirtiliyor. Sürgünlerin, kadınları insan ticaretinin ve cinsel şiddetin nesnesi konumuna düşürdüğü kaydediliyor. Kadınların kocaları tarafından öldürülmesi ise Irak Ceza Yasası'na göre sadece 3 yıl hapis cezasıyla cezalandırılıyor.
Sıralamaya göre Irak'tan daha iyi durumda olan en kötü ülke ise Suudi Arabistan. Suudi Arabistan kadınların siyasete katılımındaki eksiklikler ve seyahat özgürlüğündeki kısıtlamalarla dikkat çekiyor. Evliliğin bitmesi halinde kadınlara dava açılıyor ama kadınlar evlilik içi tecavüzleri dava edemiyorlar.
En kötü dördüncü ülke ise Suriye. Sığınmacılar arasında kadınlar insan ticaretine ve cinsel şiddete maruz kalıyor. Suriye'de ekonominin ve sağlık sisteminin çökmesi de en çok kadınları vuruyor. Mülteci kamplarında insan hakları aktivistleri tarafından bildirilmiş çok sayıda tecavüz, yaralama ve çocuk yaşta evlilik olayı var.
Kadın hakları uzmanlarının yaptığı sıralama uluslararası organizasyonların verilerine ve Uluslararası Af Örgütü, İnsan Hakları İzleme Örgütü, Freedom House gibi kuruluşların yayınladığı insan hakları raporlarına dayanıyor.
(Deutsche Welle Türkçe)

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