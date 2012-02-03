-Mısır'da kaçırılan Amerikalı turistler ve rehberleri serbest KAHİRE (A.A) - 03.02.2012 - Mısır'da kaçırılan turistler ve rehberleri serbest bırakıldı. Polis, Sina bölgesindeki St. Catherine Manastırı yakınlarında silahlı kişilerce kaçırılan iki Amerikalı turist ve Mısırlı tur rehberinin serbest bırakıldığını belirtti. Güvenlik yetkilileri, manastır yakınlarına giden bir aracın silahlı kişiler tarafından durdurulduğunu ve iki Amerikan vatandaşı ile Mısırlı rehberlerinin kaçırıldığını açıklamıştı. Araçta üç kişi daha bulunduğu, silahlı kişilerin ve rehinelerin başka bir araçla olay yerinden uzaklaştıkları bildirilmişti.