T24 LogoT24 Logo
Dünya

MISIR'DA KABİNEDE DEĞİŞİKLİK  KAHİRE (A.A)

06 Mart 2011 22:21

-MISIR'DA KABİNEDE DEĞİŞİKLİK  KAHİRE (A.A) - 06.03.2011 - Mısır'da kabinede yapılan değişiklikle yeni içişleri, dışişleri ve adalet bakanları atandı. Mısır'ın yeni Başbakanı İsam Şeref, dışişleri bakanlığına, Uluslararası Adalet Divanının eski hakimlerinden Nebil Elarabi'yi, içişleri bakanlığına da Mansur El İssavi'yi getirdi.  Kabine değişikliği çerçevesinde adalet bakanlığı görevine de Muhammed El Guindi getirildi. Mısır kabinesindeki bu değişiklik, yönetimdeki askeri konseyin son reformlarından biri olarak görülüyor.   Öte yandan ülkede eski petrol bakanı Semih Fehmi, hakkında yürütülen soruşturma nedeniyle ülkeden ayrılması yasaklanan son eski üst düzey yetkili oldu. 

ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Suriye, Libya ve Kanal İstanbul, Türkiye-Rusya hattında gerilim yaratıyor"...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Ali Babacan: Memlekete baktıkça içim kan ağlıyor, yeni bir tek...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Kulis: Erdoğan 'asla' demişti; MHP'nin af paketi için formül aranıyor...

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın başdanışmanı "15 Temmuz" vakfının yöneticiliğine atandı...

Sözcü gazetesi davasında karar: 7 kişiye hapis cezası...

Erdoğan, Türkiye'nin ilk 'yerli otomobili'ni tanıttı: İnşallah birkaç yıl içinde...

Yerli otomobil resmi olarak tanıtıldı, işte özellikleri...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24