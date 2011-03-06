-MISIR'DA KABİNEDE DEĞİŞİKLİK KAHİRE (A.A) - 06.03.2011 - Mısır'da kabinede yapılan değişiklikle yeni içişleri, dışişleri ve adalet bakanları atandı. Mısır'ın yeni Başbakanı İsam Şeref, dışişleri bakanlığına, Uluslararası Adalet Divanının eski hakimlerinden Nebil Elarabi'yi, içişleri bakanlığına da Mansur El İssavi'yi getirdi. Kabine değişikliği çerçevesinde adalet bakanlığı görevine de Muhammed El Guindi getirildi. Mısır kabinesindeki bu değişiklik, yönetimdeki askeri konseyin son reformlarından biri olarak görülüyor. Öte yandan ülkede eski petrol bakanı Semih Fehmi, hakkında yürütülen soruşturma nedeniyle ülkeden ayrılması yasaklanan son eski üst düzey yetkili oldu.