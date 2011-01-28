-MISIR'DA İSYAN YAYILIYOR ANKARA (A.A) - 28.01.2011 - Mısır'ın Süveyş kentinde bir gösterici öldürüldüdirildi. Görgü tanıkları, göstericilerin protestolarda ölen kişinin cenazesini kentin sokaklarında taşıdığını belirtti. Bir göstericinin, "Kardeşimi öldürdüler" diye feryat ettiği kaydedildi. Bu arada, Kahire'nin çevresindeki semtlerde göstericiler hükümete ait binaları yakmaya başladılar. 20 bin dolayında göstericinin Tahrir Meydanı'na girmeye çalıştığı, kısmen de başarılı olduğu belirtildi. Polisin müdahalesi sürerken, parlamentonun bulunduğu cadde de yer yer çatışmalar çıktığı haber veriliyor. Mısır'ın başkentinin yanı sıra İskenderiye, Asvan, Süveyş Mansura'da yapılan gösterilerin Luksor, Port Said ve Dimyat'ta da başladığı bildirildi. Dimyat'ta binler, Port Said'de on binlerce kişinin gösteri yaptığı, Dimyat'taki göstericilerin, iktidardaki Ulusal Demokratik Parti'nin bürosunu ateşe verdiği belirtildi. Luksor'daki gösteriye de 15 bin dolayında kişinin katıldığı kaydedildi. Bu arada, göz altına alınan 4 Fransız gazetecinin serbest bırakıldığı bildirildi. -POLİSLE TOKALAŞTILAR- Kahire ile diğer kentlerdeki kitlesel protesto gösterilerinde güvenlik güçleriyle göstericiler arasında çatışmalar olduğu bildirilirken, başkentte bazı göstericilerin polisle tokalaşmaya başladığı haber veriliyor. Reuters ajansı, görgü tanıklarının, reformcu muhalif lider Muhammed Baradei'nin daha önceki saatlerdeki çatışmaların ardından barışçı yürüyüş düzenlediğini ve bazı göstericilerin polisle tokalaştığını bildirdiğini duyurdu. Baradei, gösterilere bugün ilk kez yandaşlarıyla katılmıştı. -İSTANBUL'DA PROTESTO- Mısır'daki mevcut yönetim, bu ülkenin İstanbul Başkonsolosluğu önü ile Fatih Camisi avlusunda düzenlenen gösterilerle protesto edildi. Mısır'ın 4. Levent'teki Mısır Konsolosluğu önünde toplanan ''Devrimci Sosyalist İşçi Partisi'' üyesi grup, Mısır Cumhurbaşkanı Hüsnü Mübarek ve mevcut ülke yöneticileri aleyhine sloganların yazılı olduğu pankartlar açarak, sloganlar attı. Grup adına yapılan basın açıklamasında, Tunus'taki yönetim değişikliğinin isyan dalgasına dönüştüğü savunularak, ''Yoksulların ayaklanması, ortadoğu diktatörlerine, şeyhlerine ve krallarına korku salıyor. Ayaklanmanın şimdiki adresi Mısır. 30 yıldır halka kan kusturan Mısır'daki Mübarek diktatörlüğü sarsılıyor. Halk demokrasi, özgürlük, insanca bir yaşam istiyor. Diktatör Mübarek, şimdi korkuyor. Korktuğu için de karar anını geciktirmeye çalışıyor. Halka saldırıyor'' denildi. Bu arada, Fatih Camisi'nde kıldıkları cuma namazından çıkan Özgür-Der, Mustazaf-Der ve Mazlum-Der üyesi grup da avluda toplanarak, Hüsnü Mübarek aleyhine pankartlar açarak, sloganlar attı. Grup adına bir açıklama yapan gazeteci-yazar Abdurrahman Dilpak, Türkiye'nin, Tunus ve Mısır'daki olaylara sessiz kalmamasını isteyerek, ''Tunus ve Mısır'da başlayan gösteriler tsunami etkisi yaratacaktır. Baskı altında yaşayan Müslüman kardeşlerimiz yaşananlara tepki gösterecektir'' dedi. Özgür-Der Genel Başkanı Rıdvan Kaya da Mısır'daki durumun sindirme, şiddet, yolsuzluk ve ABD diktası olduğunu belirterek, ''Bugün bütün dünyanın gözü Mısır ve Tunus'ta. Rejimin sarsılmasını hamd ederek izliyoruz. Biz de kardeşlerimizle dayanışma içinde olduğumuzu gösteriyoruz'' dedi. Slogan atarak ve tekbirler getirerek bir süre eylemlerini sürdüren grup, daha sonra olaysız dağıldı.