-MISIR'DA İSYAN YASAK GETİRDİ ANKARA (A.A) - 26.01.2011 - Mısır İçişleri Bakanlığı, ülkede her türlü gösterinin yasaklandığını bildirdi. Bakanlıktan yayımlanan bildiride, "hiçbir provokasyona, protesto için bir araya gelme, gösteri düzenleme veya yürüyüş yapmaya izin verilmeyeceği" kaydedildi. Bildiride, bu talimata uymayanlara karşı yasal önlemlerin alınacağı ve bu kişilerin adalete teslim edileceği kaydedildi. Bu arada, Süveyş kentinde protestolar sırasında yaralananlardan bir kişinin daha öldüğü açıklandı. Bu son ölümle, dün başlayan gösterilerde hayatlarını kaybedenlerin sayısı 4'e yükseldi. Kahire, İskenderiye, Asyut, Süveyş ve Ariş kentlerinde yapılan gösterilerde yaklaşık 250 kişinin de yaralandığı bildiriliyor. Öte yandan, Mısır'da dünkü gösterilerin ardından Tahrir Meydanını terk etmeyen göstericilerin sabah polis tarafından gözyaşartıcı bomba ve tazyikli su kullanılarak dağıtıldığı, sokakların büyük oranda normale döndüğü, bazı dükkanlar kapanırken trafik akışının sürdüğü haber veriliyor. -GÖZALTILAR, SOKAKLARDA DURUM- Bu arada, Mısırlı yetkililer, yoksulluk ve 30 yıllık Hüsnü Mübarek yönetimine karşı düzenlenen binlerce kişinin katıldığı gösterilerdeki çatışmalar sırasında 200 kişinin gözaltına alındığını bildirdi. Yetkililer, ülke çapındaki gösterilere ilişkin polisin video kayıtlarının incelenmesiyle daha fazla gözaltılar olabileceğini söyledi. Reform yanlısı gençlik grubu "6 Nisan Hareketi" bugün internetteki sosyal paylaşım sitesi "facebook"'ta yeni gösteri çağrısında bulunmuştu. Mısır, dün başkent Kahire ve diğer kentlerde koordineli olarak düzenlenen binlerce işinin katıldığı gösterilerle, Mübarek'in 1981'de Enver Sedat'ın suikast sonucu öldürülmesinin ardından iktidara gelmesinden bu yana karşı karşıya kaldığı bu çaptaki ilk büyük protestolara sahne oluyor. İşsizlik, yoksulluk, yolsuzluğa karşı ayaklanma sonucu 23 yıllık Zeynelabidin Bin Ali iktidarının devrildiği Tunus'tan esinlenildiğine işaret edilen gösterilerin yapıldığı Mısır'ın da aynı siyasi ve sosyal sorunları olduğuna dikkat çekiliyor. Gıda fiyatlarının artması, işsizlik oranının yüksekliği ve yolsuzluklara tepki gösterilen Mısır'da, Tunus'tan farklı olarak, halkın eğitim seviyesinin düşüklüğüne, okuma yazma bilmeyenlerin oranının yüksekliğine ve Tunus'ta gösterilerin organizasyonunda etkili olan internet kullanımının (Tunus'a göre) azlığına işaret ediliyor.