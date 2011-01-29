-MISIR'DA İSYAN PETROLE ZAM LONDRA (A.A) - 29.01.2011 - Mısır'daki gösterilerin etkisiyle uluslararası piyasalarda Brent petrolün varil fiyatı 100 dolar sınırına yaklaştı. Londra'da dün gün içinde Brent tipi ham petrolün Mart teslimi varil fiyatı 99,74 dolara kadar çıktı. Kapanışta ise 99,42 dolar seviyesindeydi. Böylece, 26 Eylül 2008 tarihinden bu yana en yüksek kapanış kaydedildi. Brent tipi ham petrolün fiyatı hafta genelinde yüzde 1,86 arttı. Öte yandan, Batı Teksas tipi ham petrolün Mart teslimi fiyatı 3,70 dolar artarak, varili 89,34 dolardan haftayı kapattı. Batı Teksas tipi ham petrol haftanın tamamında sadece 23 sent değerlendi.