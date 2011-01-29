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Dünya

MISIR'DA İSYAN DİNMİYOR KAHİRE (A.A)

29 Ocak 2011 15:55

-MISIR'DA İSYAN DİNMİYOR KAHİRE (A.A) - 29.01.2011 - Mısır'ın İskenderiye kentinde, Devlet Başkanı Hüsnü Mübarek'in istifasını isteyen göstericilerle polis arasında çatışma çıktı. Görgü tanıkları, Mısır ordusunca protesto gösterilerine son vermeleri çağrısında bulunulmasına karşın İskenderiye kentinde bir araya gelen göstericilerle polis arasında çıkan çatışmada, gözyaşartıcı gaz ve gerçek mermilerin kullanıldığını belirtiyor. -SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI UZATILDI Gsterilerin sürdüğü Kahire, İskenderiye ve Süveyş kentlerinde, dün ilan edilen sokağa çıkma yasağı saatleri uzatıldı.  Devlet televizyonu, 16.00 ila 08.00 saatlerinde sokağa çıkma yasağı uygulanacağını duyurdu.  Dün ordu tarafından 18.00-07.00 arasında sokağa çıkma yasağı ilan edilmişti. -''MÜBAREK KAYGILAR CEVAP VERMELİ'' ABD eski başkan adaylarından, Massachusetts Senatörü John Kerry, Mısır Devlet Başkanı Hüsnü Mübarek'in halkının kaygılarına ve sorunlarına cevap vermesi gerektiğini söyledi. Dünya Ekonomik Forumu dolayısıyla İsviçre'nin Davos kentinde bulunan Kerry, Mübarek'in ''vatandaşlarının kaygılarına ve sorunlarına dün gece yaptığı konuşmadan daha doğrudan bir karşılık vermesi gerektiğini'' belirtti.  Kerry, Mübarek'in hükümetin görevine son vermesinin yetersiz olduğunu dile getirdi. -İRAN'DAN ÇAĞRI- İran, Mısır yönetiminden halkın haklı taleplerini dikkate alması ve şiddetten kaçınması çağrısında bulundu. İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Ramin Mihmanperest, Mısır halkının adalet peşinde olduğunu, dini ve milli talepleri doğrultusunda hareket ettiğini söyledi. Mısır'daki gelişmeleri yakından takip ettiklerini belirten Mihmanperest, ''Kahire yönetiminden beklenen, halkın sesine kulak vermesi, onların haklı taleplerini dikkate alması ve şiddetten kaçınmasıdır'' ifadelerini kullandı. Mihmanperest, Mısır ordusu ve güvenlik güçlerinin halka karşı kötü muameleden kaçınması çağrısında da bulundu.

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