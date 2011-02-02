Mısır'da isyan çatışmaya döndü: 5 ölü, 1000'den fazla yaralı

T24 -

Mübarek'in 'baltacılar'ı meydana indi



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At ve develer meydanda





Mübarek taraftarlarıyla muhalifler çatıştı



Mübarek taraftarları gösteriye başladı





Asker müdahale etmiyor





Mısır Ordusu: Herkes evine





Sokağa çıkma yasağı hafifletildi

Mübarek'i Eylül'e kadar bile istemiyor

Muhalefet gösterilerde kararlı





Mübarek: Aday olmayacağım





Muhalifler meydanı korumak için çember oluşturup girişleri tutmaya çalışırken Mübarek taraftarları taş ve sopalarla içeri girmeye çalıştı. İki taraf arasındaki bir ileri bir geri muharebe sonunda muhalifler meydanda kontrolü ele geçirmeyi başardı. Saldırıya sert tepki gösteren muhalifeler, bugün milyonluk yarın da “Mübarek’in gidiş” gösterisi düzenleyeceklerini duyurdular. Atlıların bu sabah yeniden saldırıya geçmeleri bekelinyor. Mısır Cumhurbaşkanı Yardımcısı Ömer Süleyman’ı arayan ABD Dışişleri Bakanı Hillary Clinton da, muhaliflere düzenlenen saldırıyı kınarken hemen soruşturulmasını istedi.Mübarek taraftarları akşamüstü atların ve develerin üzerinde, ellerinde kılıç, kama ve kamçılarla muhaliflerin arasına dalıp insanlara saldırmaya başladığında ise olayların politik bir karşılaşmadan çok daha ciddi olduğu belli oldu. Nitekim Mübarek taraftarı vatandaşlar olduğu iddia edilen kişilerin üzerinden düşen kimliklerden sivil polis ya da Mübarek’in partisi NDP üyesi oldukları ortaya çıktı. Halk tarafından baltacıyya (baltacılar) olarak bilinen bu kişilerin meydana saldırmak için kişi başı 50 Sterlin (130 TL) aldığı iddia edildi.Bunların meydana kamyonetlerin ardında topluca gelmiş olması da organize hareket ettikleri şeklinde yorumlandı.Tahrir meydanında iki tarafın birbirine sopalarla saldırdıklarını belirten görgü tanıkları,çatışmada bazı kişilerin başlarından yaralandığını kaydetti. Mübarek yanlıları ilk kezkalabalık şekilde sokaklara dökülürken, Tahrir Meydanı'nda hükümet karşıtı protestoculardan oluşan insan zincirini kırdılar.Mübarek yanlısı bazı göstericiler at ve develerin sırtında çatışmalara katıldı.Görgü tanıkları, sopalar ve kamçılar kullanan bazı Mübarek yanlısı göstericilerin, karşıt gruplar arasındaki çatışmaların olduğu Tahrir meydanına girdiklerini belirtti.Meydana atla giren göstericilere müdahale eden Mübarek karşıtı göstericilerin, atlarından yere düşürdükleri bazı Mübarek yanlısı göstericileri dövdüklerini anlatan görgü tanıkları, meydanda kanlar içinde insanların bulunduğunu ve kalabalık içinde ağlayan kadın ve erkeklerin bulunduğunu kaydetti.Tüm siyasi görüşlerden, sivil toplum örgütlerinden, meslek kuruluşlarından, siyasi partilerin gençlik örgütlerinden göstericiler, muhalefetin bir milyon kişinin gösteri yapma çağrısına olumlu tepki vererek alanı doldurdular.Yerel saatle 16:00'da Tahrir Meydanı ve çevresindeki gösterici sayısının 2 milyona ulaştığı belirtilirken, meydanı çevreleyen yolların tamamı, ordu birlikleri tarafından tanklar ve zırhlı araçlarla tutuldu, bazı yerlere askerlerin tel örgü ve beton bariyerler koyduğu görüldü.Mısır televizyonu önünde gösteri yapmak isteyen grupların slogan atmasına izin veren asker, bu grupların bölgede yığılmasına ise müsaade etmedi. Bazı partiler de, gösteriden önce göstericilere basın bildirisi, afiş ve pankart dağıttı.Dağıtılan bildirilerin bir kısmında, "Mübarek rejimi sona erinceye kadar durmak yok, mücadeleye devam" ifadeleri kullanılırken, bazı gruplar ellerinde idam cezasını sembolize eden iplerle alana girdiler.Alana girmeden önce asker, göstericileri üzerini aradı, üzerinde silah, bıçak ve kesici alet bulunan 15 kişi gözaltına alındı.Bu kişilerin bir kısmının, gösteriyi sabote etmeyi amaçladığı ileri sürüldü.Tahrir Meydanı'nda genel sloganlar "Gençlik değişim istiyor", "Kahrolsun Mübarek" ve "Mübarek dışarı" olurken, alanda çok çeşitli partiler ve gruplar olduğundan, tablo olarak bir birliktelik olsa da slogan ve pankartlar açısından farklılıklar göze çarptı.Gösteri boyunca askeri bir helikopter, alanın üzerinde uçuş yaparken, bazı göstericiler, birkaç kişiyi Mısır gizli servisinden ya da polis istihbaratından olduğu gerekçesiyle linç etmek istedi, bu kişileri göstericilerin elinden askerler kurtardı.Gösterinin başladığı andan itibaren Kahire'de hayat dururken, katılamayanlar da gösteriyi bölgeden yayın yapan 100'ün üzerinde televizyon aracılığıyla evlerinden izleme fırsatı buldular.Bu arada, gösteri alanına uzak sayılabilecek bir bölgede Barolar Birliği önünde 50 kadar Hüsnü Mübarek yanlısı gösterici, Mısır Cumhurbaşkanı lehinde sloganlar attı. Bu göstericilerin, televizyon binasına doğru yürüme talebi, güvenlik gerekçesiyle engellendi.Gösterinin başladığı dakikalarda göstericiler, Hüsnü Mübarek'in sarayına veya televizyon binasına yürüyerek, dünyaya bir mesaj vermek istiyorlardı, ancak daha sonra bu karardan vazgeçildi.Alandaki göstericiler, son kararın hükümetle muhalefetin diyaloğa geçme ihtimalinden kaynaklandığını ifade ederek, böylece muhaliflerin hükümet karşısında elinin güçlü olacağını, göstericilerin terörize edilmeyeceğini ve gösterinin imajının zedelenmeyeceğini savundular.Gösteride, diğer gösterilerin aksine göstericilerin Mısır genelinde bir haftadan bu yana devam eden kargaşayı anladıkları ve istikrarın az da olsa ön plana çıkmaya başladığı gözlenirken, göstericilerin kararlılıklarından hiçbir şey kaybetmedikleri belirtiliyor.İskenderiye'de Cumhurbaşkanı Hüsnü Mübarek taraftarlarıyla muhalifler arasında çatışma çıktı.Birbirlerine taş ve sopalarla saldıran tarafların arasına ordu birlikleri girmesine rağmen çatışmanın devam ettiği bildirildi.Görgü tanıkları, çatışmada çok sayıda yaralı olabileceğini ifade ettiler.Kahire'de, Hüsnü Mübarek taraftarlarının devlet televizyonunun bulunduğu Enformasyon Bakanlığı binasının önünde gösteri yapmaya başladığı bildirildi.Kısa bir sürede sayılarının bin 500'e ulaştığı Mübarek taraftarlarının, Kahire'deki Tahrir bölgesine gitmek istemelerine şu an için güvenlik kuvvetlerinin engel olduğu belirtildi.Tahrir Meydanı'nda ise Mübarek karşıtlarının gösterisi devam ediyor.Görgü tanıkları, meydanı, kimin tarafından ateşlendiği anlaşılmayan bir gözyaşı gazı kokusunun sardığını belirtti.Gün boyunca iki karşıt grubu birbirlerinden uzak tutmak için müdahalede bulunan askerlerin, çatışmalar başladığındaysa müdahale etmekten kaçındığını kaydeden görgü tanıkları, askerlerin büyük kısmının, Tahrir meydanının girişlerinde bulunan zırhlı araçlar ve tankların içine sığınmış durumda olduklarını ifade etti.Bu arada, sivil polisler de zor kullanarak Tahrir meydanına girdi. Mübarek karşıtı koalisyonun 3 hareketi tarafından yayımlanan bildiride, polislerin 9 gündür Mübarek'in ülkeyi terk etmesini isteyen muhaliflerin kamp kurduğu meydana girdikleri ifade edildi.Mısır ordusu, Mısırlıların mesajlarını ilettiğini, taleplerinin duyulduğunu belirterek, ülkede normal yaşantıya dönülmesini istedi.Ordu sözcüsü, devlet televizyonundan yaptığı açıklamada, Cumhurbaşkanı Hüsnü Mübarek'in 30 yıldan fazla süren iktidarının sona ermesi talebiyle yaklaşık 1 haftadan fazla bir süredir yapılan gösterilerin bitirilmesi çağrısında bulundu. Sözcü, ''Ordu birlikleri size sesleniyor. Taleplerinizi ifade etmek için sokaklara çıktınız ve normal yaşamı yeniden kuracak olan sizlersiniz'' dedi.Protestocuların sokakları terk etmesi çağrısında bulunan Sözcü, mesajın ve taleplerin duyulduğunu söyledi.Öte yandan, olaylar nedeniyle engellenen internet erişiminin de yeniden normale döndüğü belirtildi.Mısır'da, ordunun gösterilere son verilmesi çağrısının ardından sokağa çıkma yasağı hafifletildi.Devlet televizyonundan yapılan açıklamada, TSİ 15:00'den TSİ 08:00'e kadar olan sokağa çıkma yasağının, bugünden itibaren TSİ 17:00'den TSİ 07:00'ye çekildiği duyuruldu.Müslüman Kardeşler, yazılı bir açıklama yaparak, Mübarek'in dün akşam yaptığı konuşmada, 'yeniden aday olmayacağını ancak Eylüle kadar görevinin başında olduğunu' söylediğini belirterek, ''bunun reddedildiğini'' duyurdu. Kifaye Hareketi, 6 Nisan Hareketi, Vafd Partisi, Gad Partisi ve Müslüman Kardeşler'in bazı üyeleri, cuma gününe kadar iktidardan gitmesi için süre tanıyarak Mübarek'e ültimatom verdi.Öte yandan, muhalefet koalisyonu Mübarek karşıtı daha fazla gösterilerin yapılması çağrısında bulundu.Muhalefet sözcüsü Mustafa Naggar, koalisyon tarafından hazırlanan bir açıklamayı okudu.Sözcü, ''Muhalefet, sadece Mübarek'in istifa etmesinden sonra Cumhurbaşkanı Yardımcısı Ömer Süleyman ile müzakere etmeye hazırdır. Halkı Tahrir Meydanı'nda protestolara devam etmeye ve 'Terketme Cuma'sına katılmaya çağırıyoruz'' dedi.Bu arada, Mısır Meclis Başkanı, Cumhurbaşkanı Hüsnü Mübarek'in söz verdiği anayasal reformların, 2-2,5 aydan az bir sürede tamamlanmasını istedi.Hüsnü Mübarek, istifası için düzenlenen protesto gösterilerinin ardından televizyondan halka hitaben yaptığı konuşmada, ''Bugünkü koşulları dikkate almadan bir dönem daha cumhurbaşkanı adayı olmaya asla niyetlenmedim. Bugün sizinle konuşan Hüsnü Mübarek, Mısır'a ve halkına yıllarca hizmet ederken başarılarından gurur duyuyor. Burası benim ülkem, burası yaşadığım yer, savaştım ve toprağını, bağımsızlığını, çıkarlarını savundum ve toprağında öleceğim'' dedi.Anayasal değişiklikler için çaba göstereceğini belirten Mübarek, cumhurbaşkanlığı seçiminde aday olmak için katı seçilme kurallarını hafifletmek istediğini söyledi.Hüsnü Mübarek, iktidarının bundan sonraki birkaç ayını barışçıl bir iktidar değişikliğine ayıracağını ifade etti.





İsrail durumdan tedirgin





Yahudi Telgraf Ajansı, Mısır'daki protesto gösterileriyle ilgili analizinde, "Mısır'daki kargaşa ortamının, İsrail için en kötü kabusa yol açabileceğini" belirtti.





Meclis oturumları askıda



Mısır'da genel seçim sonuçlarının gözden geçirilmesi beklenirken, meclis oturumlarının askıya alındığı bildirildi.



Mısır resmi haber ajansı Mena, son genel seçimlerin sonuçları gözden geçirilinceye kadar, meclis oturumlarının askıya alındığını duyurdu.



Mena'nın haberinde ayrıca, 28 Kasım ile 5 Aralıkta yapılan seçimlerin ardından birçok bölgede sonuçların iptal edilmiş olduğu hatırlatılarak, Meclis Başkanı Fethi Sorur'un, Meclis Genel Sekreteri Sami Mahran'ı, seçim sonuçlarının iptal edildiği bölgelerdeki milletvekillerinin isimlerini belirlemek amacıyla Yüksek Seçim Komisyonu ile temasa geçmekle görevlendirdiği ifade edildi.







Asker üniformaları çalındı





Önemli gelişmeleri şöyle:





• Kifaye Hareketi, 6 Nisan Hareketi, Vafd Partisi, Gad Partisi ve Müslüman Kardeşler'in bazı üyeleri, cuma gününe kadar iktidardan gitmesi için süre tanıyarak Mübarek'e ültimatom verdi.





• Mısır televizyonu, başkent Kahire'nin bazı bölgelerinde askeri üniforma satan iki mağazanın yağmalandığını, bazı dükkanlardan silah ve av malzemelerinin çalındığını duyurdu.





• Haberde vatandaşlar, ordu birliklerinden ayrı gezen ve kendisini asker olarak tanıtan şahıslara karşı dikkatli olmaları konusunda uyarıldı.





• Giza bölgesinde polis özel bir operasyonla yağmacılık yaptığı iddia edilen 70 kişiyi tutukladı.





• Mısır Havayolları, yerel saatle bu akşam 17.00'den sabah 08.00'e kadar ülke genelinde iç ve dış

hat seferlerinin iptal edildiğini açıkladı. Seferlerin iptal gerekçesi olarak, ülkedeki kargaşa ve muhalefetin grev çağrısı gösterildi.





• El Arabiya televizyonu, başkent Kahire'yi İskenderiye, Beni Suef, İsmailiye ve Feyyum kentlerine bağlayan karayolları ile otobanların ulaşıma kapatıldığını duyurdu.





• Yabancı basın mensuplarının akreditasyonundan sorumlu Mısır Yabancılar Basın Merkezinin çalışmalarını durdurduğu bildirildi.





• Beyaz Saray, Mısır'daki olaylarla ilgili olarak, Washington yönetiminin, sokaktaki Mısırlılarla Mısırlı hükümet yetkilileri arasında bir seçim yapmadığını açıkladı.





• Mısır Cumhurbaşkanı Yardımcısı Ömer Süleyman, muhalefetle acil diyalog başlatmakla görevlendirildi.





• Arap Birliği Genel Sekreteri Amr Musa, 1 haftadır Cumhurbaşkanı Hüsnü Mübarek'e karşı protestoların sürdüğü Mısır'da ''barışçı geçiş'' çağrısında bulundu.





• BM İnsan Hakları Yüksek Komiseri Navi Pillay, Mısır'daki yönetim karşıtı gösterileri överek, bu ülkenin, suistimallere neden olan sistemi değiştirmesi gerektiğini söyledi.





• Birleşmiş Milletler Bilim Eğitim ve Kültür Örgütü (UNESCO) Genel Direktörü Irina Bokova, Mısır'daki olaylarla ilgili yaptığı açıklamada, bu ülkenin zengin tarihi ve kültürel mirasına zarar verilmemesini istedi.





• Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Standard and Poor's (S&P), Mısır'ın ''BB+'' olan uzun vadeli notunu ''BB''ye indirdi, görünümünü ise ''negatif'' olarak belirledi.





• Aksa Akrilik Kimya Sanayii A.Ş, Mısır'daki dolaylı iştirakinin üretime 1 hafta ara verdiğini duyurdu.







Göstericiler açıklamalardan ikna olmadı





Mısır'da göstericiler Cumhurbaşkanı Hüsnü Mübarek'in açıklamalarından ikna olmadı.

Hüsnü Mübarek'in eylül ayındaki cumhurbaşkanlığı seçimine kadar görevde kalacağını belirttiği televizyondaki konuşmasından sonra başkent Kahire'nin merkezinde toplanan göstericiler, Mübarek'in acilen gitmesini istediklerini söyledi.









İskenderiye'de yüzbinler yürüdü





Öte yandan Mısır'ın ikinci büyük kenti İskenderiye'de yüzbinlerce protestocu, Cumhurbaşkanı Hüsnü Mübarek'in ülkeden ayrılması için yürüdü.





Kent merkezindeki cami önünde toplanan, yüzleri gülen kalabalığın oluşturduğu kortejin 5 kilometreyi bulduğu, ancak birçok göstericinin paralel yollardan yürüdüğü için kesin sayı vermenin mümkün olmadığı belirtildi.







Canını kurtarmak istiyorsa...





Mısırlı muhalif lider Muhammed El Baradei, "Mısır Cumhurbaşkanı Hüsnü Mübarek canını kurtarmak istiyorsa, ülkeyi terk etmeli" dedi.





İngiliz Independent gazetesinin Ortadoğu muhabiri Robert Fisk'e konuşan El Baradei, kalıcı barışın diktatörlerle değil, demokrasiyle sağlanabileceğini kaydetti.





"Mübarek'in gideceği konusunda ikna oldum" diyen El Baradei, "Mısır ordusunun halkın yanında yer alacağına inandığını, ordunun kendi halkını vuracağını düşünmediğini" ifade etti.





El Baradei, geçiş sürecinde cumhurbaşkanlığı koltuğunu düşünüp düşünmediği sorusuna da "Tüm insanlar, onlar için yapabileceğim birşeyler olduğu konusunda mutabık kalırlarsa, bunu onlar için yaparım" yanıtını verdi.







Yağmaların ardında 'polis var' iddiası





Polisin yağma ve kundaklama olaylarının arkasında olduğu ve bilerek ülkede kargaşa çıkardığı iddiaları konusunda ise El Baradei, bu yönde bazı bilgiler aldığını ve doğru olması halinde bunun çok ağır bir suç olduğunu ifade etti.







El Baradei, Independent'a yaptığı açıklamada şunları kaydetti:





"Haydutlar gizli polisin parçası haline gelerek, Mübarek'siz bir ülkenin kaosa sürükleneceği imajını vermeye çalıştılarsa, bu büyük bir cezai suçtur. Bundan birinin sorumlu olması gerekir ve gördüğünüz gibi sokaklarda halk artık Mübarek gitmeli demiyor, Mübarek yargılanmalı diyor. Eğer canını kurtarmak istiyorsa ülkeyi terk etmeli."











Müslüman Kardeşler: Mübarek çekilmeli





Mısır'da Müslüman Kardeşler, muhalif grupların oluşturduğu koalisyonun Mısır hükümetine, demokrasiye geçiş konusundaki görüşmelere sadece Devlet Başkanı Hüsnü Mübarek'in çekilmesi halinde başlayacaklarını söylediklerini bildirdi.





Müslüman Kardeşler grubunun üyesi olan eski milletvekili Muhammed el Beltagi, "Bizim öncelikli isteğimiz Mübarek'in gitmesi. Sadece bunun ardından ordu teşkilatıyla huzurlu bir iktidar değişiminin detayları konusunda diyalog başlatabiliriz" dedi.







ABD ve Mısır Savunma Bakanları görüştü





ABD Savunma Bakanı Robert Gates ile Mısır Savunma Bakanı Mareşal Muhammed Hüseyin Tantavi'nin bir telefon görüşmesi yaptığı bildirildi.





ABD Savunma Bakanlığı sözcüsü Albay Dave Lapan, bu sabah saatlerinde iki bakanın Kahire'deki olaylarla ilgili konuştuklarını'' belirtti ve görüşmenin gelişmelerden karşılıklı haberdar olmak amacıyla yapıldığını kaydetti.





Sözcü, ''Şu ana kadar Mısır ordusu profesyonelce ve itidalli davranış sergilemiştir'' ifadesini de kullandı.







Obama Mübarek ile görüştü





ABD Başkanı Barack Obama, Mısır'da meydana gelen gelişmeler ile ilgili bugün ABD'nin başkenti Washington'daki Beyaz Saray'da bir konuşma yaptı.





Mısır'da Eylül ayında düzenlenecek olan Cumhurbaşkanlığı seçimine kadar görevde kalacağını belirten Devlet Başkanı Hüsnü Mübarek ile 30 dakika görüşen Obama, görüşmesi sırasında Mübarek'e, ''Mısır'da barışçıl ve sakin bir iktidar değişikliğinin hemen şimdi başlaması gerektiğinin altını çizdiğini'' açıkladı.





Obama, ''Mübarek'le görüşmem sırasında kendisine açıkça, 'barışçıl bir iktidar değişikliğinin, çatışmasız, düzenli ve anlamlı bir şekilde hemen başlaması' gerektiğini belirttim'' dedi.





Mısır'daki Mübarek aleyhtarı göstericilerin aksine Obama, Mübarek'e iktidarı hemen bırakması gerektiği yönünde bir telkinde de bulunmadı.





Mübarek, istifa etmesi yönünde yapılan gösterilerin ardından televizyonda yaptığı konuşmasında, Eylül ayında yapılacak Cumhurbaşkanlığı seçimine kadar görevde kalacağını, seçime yeniden aday olmaya niyetli olmadığını, anayasal değişiklikler için çaba göstereceğini, iktidarının bundan sonraki birkaç ayını ''barışçıl bir iktidar değişikliğine ayıracağını'' ifade etmiş ve ''Mısır'da ölmeyi tercih ettiğini'' kaydetmişti.





ABD'li bir yetkiliye göre, Obama, Beyaz Saray'da Ulusal Güvenlik Konseyi üyeleriyle görüşmesi

ardından Mübarek ile 30 dakika görüştü ve ardından da konuşmasını yaptı.







Mısır ordusuna teşekkür





Obama, müdahale etmeyip, barışçıl gösterilerin yapılmasına izin verdiği için de Mısır ordusuna teşekkür etti.





Başından beri ABD yönetiminin şiddete karşı olduğunu belirten Obama, ''Mısır'da sokaklarda, tankların üzerinde pankartlar, birbirine sarılan asker ve göstericiler gördük'' dedi.





Mısırlı askerlere seslenen Obama, ''İktidar değişikliğinin barışçıl olması amacıyla bu barış havasının devamının sağlanması önemli, bu yüzden de askerlerin bu yönde hareket etmeye devam etmeleri için çağrıda bulunuyorum'' diye konuştu.







"Mübarek'in hamleleri, iktidarda kalma oyunu"





Muhalif Muhammed El Baradey, Mısır Cumhurbaşkanı Hüsnü Mübarek'in hamlelerini, "iktidarda kalmaya çalışma oyunu" olarak nitelendirdi.





El Baradey, CNN ile yaptığı, ancak henüz yayımlanmayan söyleşisinde, Mısır'da eylül ayında yapılacak devlet başkanlığı seçiminde aday olmayı düşüneceğini belirterek, Mübarek'in protestocuların taleplerini karşılayacak kadar ileri gideceğine inanmadığını kaydetti.





Muhammed El Baradey söyleşide ayrıca, Mübarek'in bir an önce görevden ayrılmasını ve seçimler yapılıncaya kadar iktidarı geçici hükümete devretmesini tercih ettiğini bildirdi.







BM'ye göre ölü sayısı 219





BM, Tunus'ta Zeynelabidin Bin Ali yönetiminin devrilmesiyle sonuçlanan ayaklanmalarda, 72'si cezaevlerinde çıkan olaylarda olmak üzere en az 219 kişinin öldüğünü bildirdi.





Tunus'taki insan hakları heyetinin başkanı Bacre Waly Ndiaye, düzenlediği basın toplantısında, 17 Aralıkta başlayan protestolar sırasında 510 kişinin de yaralandığını söyledi.







Mübarek'in eşi İngiltere'de iddiası





•Basında Hüsnü Mübarek'in yarı İngiliz eşi Suzanne'ın İngiltere'ye geldiği iddia ediliyor.





•Mısır'da 50 insan hakları örgütü yayınladığı ortak bildiriyle, en az 125 kişinin öldüğü ülkenin kan gölüne dönmemesi için, Cumhurbaşkanı Hüsnü Mübarek'i iktidardan çekilmeye davet etti.







Ordu güç kullanmayacak





• Devlet televizyonundaki haberde, ülkenin ikinci büyük kenti İskenderiye'de 'bir milyon adam yürüyüşü' arifesinde ordunun göstericelere karşı güç kullanmayacağı yönünde güvence verdiği belirtildi. Haberde, ordunun Mısır halkının taleplerini ''meşru'' gördüğü de ifade edildi.







2 bin Türk vatandaşı getirildi





• Başbakanlık Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının, Mısır'daki olaylar dolayısıyla bin 969 vatandaşı Türkiye'ye getirdiği bildirildi. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanı Mehmet Ersoy, yaptığı yazılı açıklamada, bugün 09.45 itibarıyla gönderilen özel uçak sayısının 7, dönen uçak sayısının 6, tarifeli uçak sayısının 4, özel uçakla getirilen vatandaş sayısının bin 303, tarifeli uçaklarla Kahire ve İskenderiye'den getirilenlerin sayısının da 666 olduğunu kaydetti.





• Mısır'a, 289 yolcu kapasiteli bir uçak daha gönderilecek ve uçak önce Şarm El Şeyh ardından da Hurgada şehirlerindeki vatandaşları alarak Türkiye'ye dönecek. Yetkililer, geri kalan Türk vatandaşlarının da yarın, başkent Kahire'den kalkacak bir uçakla İstanbul'a gönderileceğini kaydetti.







Mübarek'in "gitme zamanı" geldi





ABD medyası ve düşünce kuruluşlarında Mısır'da yaşanan olaylara ilişkin yapılan bazı tartışmalarda, Mısır Cumhurbaşkanı Hüsnü Mübarek'in "gitme zamanının" geldiği, ancak göstericilerin belirli bir gündem ve tek liderden yoksun olduğu noktaları ön plana çıkıyor.





Washington Post gazetesinde yer alan bir yazıda, "Diğer başarılı demokratik isyanların aksine, Mısır'daki isyanın bir liderden ve Mübarek'i düşürmek dışında açık bir gündemden yoksun olduğuna" dikkat çekildi.





Amr Hamzavi, Kahire'den canlı bağlandığı düşünce kuruluşu Carnegie Endowment'ın konferansında da Mübarek'in prtestocuların taleplerine yanıt veremediğini söyledi.





Mısırlıların ABD yönetiminin olaylara gösterdiği tepkiden hayal kırıklığı yaşadıklarını, ancak ABD Dışişleri Bakanı Hillary Clinton'ın değişime desteğinin biraz daha olumlu olduğunu kaydeden Hamzavy, "Ancak daha fazlasına ihtiyaç var" dedi.





Aynı düşünce kuruluşundan Michelle Dunne da toplantıda, "önümüzdeki 24 saatin Mısır için dönüm noktası olacağını, protestoların ya dönüşüme doğru yol alacağını ya da protestoculara karşı şiddetli güç kullanımının yaşanacağını" söyledi.







Obama, Mübarek'e gitmesini söylemeli





Gazeteci-yazar Fareed Zakaria, ABD Başkanı Barack Obama'nın Mübarek'e, "artık zamanının dolduğu ve gitmesi gerektiğini" söylemesini istedi.





CNN'nin internet sitesinde Tom Cohen imzalı yazıda, "Mısır'daki protestocuların, Kahire konuşmasında insan hakları ve demokrasinin savunuculuğunu yapan Obama'nın neden Mübarek'i kınamadığını ve neden halkın istediği değişikliğin sağlanmasına yardım etmek için baskı uygulamadığını sorduğu" yorumunda bulunuldu.





(T24-AA)