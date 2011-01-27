-MISIR'DA İSYAN BÜYÜYOR SUVEYŞ (A.A) - 27.01.2011 - Mısır'ın doğusundaki İsmailiye kentinde yüzlerce kişi, Mısır Cumhurbaşkanı Hüsnü Mübarek'e karşı gösteri düzenledi. Görgü tanıkları, yaklaşık 600 kişinin toplandığı kentte göstericilerle polis arasında çatışma çıktığını belirtti. Polisin göstericilere göz yaşartıcı gazla müdahale ettiği kaydedildi. Mısır'ın bazı kentlerinde, 1981'den bu yana iktidarda olan Mübarek'e karşı salı gününden beri gösteriler yapılıyor. Mısır'da yarın düzenlenmesi beklenen büyük gösteriye reform yanlısı muhalif Muhammed El Baradei'nin de katılacağı belirtiliyor. -GÖSTERİCİLERE PLASTİK MERMİ- Hükümet karşıtı gösterilere sahne olan Mısır'ın doğusundaki Süveyş kentinde polisin göstericilere plastik mermiyle müdahalede bulunduğu bildirildi. Bir görgü tanığı, polisin göstericilere karşı plastik merminin yanı sıra tazyikli su ve göz yaşartıcı gaz kullandığını söyledi. Kentte dün bir karakol ile hükümet binasını ateşe veren göstericilerin bugün de başka bir karakolu ateşe verdiği belirtildi. Bu arada, hükümet sözcüsü Magdi Radi, protestoculara müdahalede son derece sağduyulu bir şekilde hareket eden polisin, Süveşte'ki vandalizme karşı ise sert bir şekilde yanıt verdiğini ifade etti. Radi, "Polis, maksimum sağduyu gösteriyor. Ancak mala mülke zarar verildiğinde müdahale ediyor" dedi.