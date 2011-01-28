Mısırda isyan büyüyor, halk devlet televizyonunu bastı!

T24

Mısır'da Hüsnü Mübarek rejimi 30 yıllık iktidarının en kritik günlerini yaşıyor. Dördüncü gününe giren eylemlerde muhaliflerin Cuma Namazı sonrası ‘Cuma Gazabı’ adını verdikleri büyük bir gösteri yapıldı. El Cezire televizyonu olaylarda en az bir kişinin öldüğünü açıkladı. Ajanslar çok sayıda da yaralının olduğunu bildiriyor.



Olaylar sırasında polisin şiddetini protesto eden göstericiler “Ordu nerede? Polisin yaptıklarına bakın. Orduyu istiyoruz.” diye bağırdı. El Cezire televizyonu askeri araçların kent meydanına indiğini duyurdu.Mısır devlet televizyonu ise ordu birliklerinin polise yardım etmek amacıyla olaylara müdahale edildiğini duyurdu. Kahire, İskenderiye ve Süveyş'te sokağa çıkma yasağı ilan edildi. Üç kentte ilan edilen sokağa çıkma yasağı ülke geneline genişletildi.



Devlet televizyonunda "isyan, hukuksuzluk, yıkım ve aralarında bankaların da olduğu bazı özel ve kamu binalarının ateşe verilmesi nedeniyle Başkan Hüsnü Mübarek sokağa çıkma yasağı koymuştur." denildi.



Son olarak Mübarek'in partisinin genel merkezi göstericiler tarafından ateşe verildi ve yağmalandı. İktidar partisinin genel merkez binalarına giren protestocular, büyük bir yangının başladığı genel merkezden televizyon ve diğer elektronik eşyaları yağmaladı.





Göstericiler devlet televizyonunu bir süre ele geçirdi



Göstericiler, Enformasyon Bakanlığı kompleksi içinde bulunan devlet televizyonu binasını ele geçirdi.



El Arabiya televizyonunun haberine göre, televizyonun yayını devam ediyor.



Özellikle başkent Kahire'nin merkezinde, parlamento binası ve hükümet binaları yakınlarında çatışmalar olduğu ve silah sesleri geldiği bildirildi.











Ordu devlet televizyonunun kontrolünü yeniden sağladı



Ordu birlikleri, göstericilerin ele geçirdiği devlet televizyonunun da içinde bulunduğu Enformasyon Bakanlığı ile Dışişleri Bakanlığı'nın kontrolünü yeniden sağladı.



Görgü tanıklarının bildirdiğine göre, askerler bu bakanlıkları yeniden ele geçirirken, şiddet olayı meydana gelmedi.



Askeri birlikler, adalet, sanayi ve ticaret bakanlığı ve diğer birçok bakanlığın önünde askeri araçlarla barikat kurdu.



Bu arada, göstericiler, Nil Nehri kenarındaki Dünya Ticaret Merkezi ve otelini ateşe verdiler.



Ordu birlikleri Kahire'deki tüm hassas noktaları kontrol altına aldı.



Bu arada Mısır resmi haber ajansı MENA, tüm ülkede sokağa çıkma yasağı ilan edildiği haberini iptal etti.



İlk açıklamada, gece sokağa çıkma yasağının Kahire, İskenderiye ve Süveyş için ilan edildiği bildirilmiş, sonra uygulamanın tüm ülkeye genişletildiği kaydedilmişti.





Mısır havayolları uçuşları 12 saatliğine durdurdu



Mısır havayolları EgyptAir, başkent Kahire'den yapılan uçuşları, 12 saatliğine durdurduğunu açıkladı.



Firma açıklamasında, yurtdışından gelen uçaklarının iniş yapacağını ancak kalkışların yarın sabah 09.00'da başlayacağını kaydetti.



Bu ertelemenin, gece sokağa çıkma yasağıyla bağlantılı olabileceği bildirildi.



Öte yandan, Kahire havaalanı yetkilileri, bir dizi yabancı uçak firmasının Kahire'ye uçuşlarını durdurduğunu belirtti.



Kahire Büyükelçisi Botsalı yaşananları aktardı



Botsalı, tüm ülkenin asker kontrolü altında olduğunu, şu ana kadar ülkedeki Türk vatandaşlar hakkında yaralı ve can kaybı haberi almadıklarını açıkladı. Mısır'daki Türk vatandaşlarına NTV'nin canlı yayınında seslenen Kahire Büyükelçisi Botsalı, Türk vatandaşların evlerinden çıkmamaları gerektiği uyarısında bulundu.





Muhalif lider Nur yaralandı



El Cezire televizyonu olaylar sırasında, 2005 başkan seçimlerinde ikinci olan Muhalif lider Ayman Nur'un yaralandığını bildirdi.





Baradey'e ev hapsi



Diğer bir muhalif lider olan Muhammed el Baradey’in Cuma namazını kıldığı camiinin çevresinde toplanan protestocularla polis arasında çatışma yaşnıyor. “Diktatörlüğe hayır” solganları atan ve Baradey'in etrafını saran göstericilere müdahale eden polis Baradey'in bulunduğu alandan ayrılmasına izin vermiyor. Ajanslar müdahale sırasında Baradey'in de tazyikli suya maruz kaldığını aktardı.



Yaşanan arbededen sonra polisle tokalaşan baradey ve yandaşları, barışçıl bir yürüyüş başlattı. Ancak muhalif lider daha sonra polis tarafından ev hapsine alındı.





Polis karakoluna baskın



Başkent dışında İskenderiye, Süveyş, Assyut ve Minya kentlerinde de protesto eylemleri yapılıyor. Süveyş'te göstericilerin öldürülen arkadaşlarının cesetlerini taşıdığı haber veriliyor. BEl Cezire televizyonu, kent merkezindeki polis karakolunu basan göstericilerin, kentin bu bölgesinin kontrolünü de ele geçirdiğini duyurdu. Televizyon, göstericilerin bastığı karakolun 1973 savaşında İsrail'in komuta merkezi olmasının da sembolik önemi bulunduğuna işaret etti.





İletişim durdu



Mısır hükümeti ülkedeki internet erişimine yasak getirirken, ülkede faaliyet gösteren cep operatör yetkililerinden de tüm cep telefonu erişimini durdurma emri verdi.





ABD Twitter üzerinden mesaj yolladı



ABD hükümeti Twitter üzerinden yayınladığı mesajda, temel insan haklarına saygı duyulması ve şiddetten uzak durulması çağrısı yaptı. Ayrıca Mısır’ın uzun dönemli istikrarı için reform yapmanın şart olduğu belirtildi. Protestoları izleyen bir BBC muhabrinin yaralanırken, 4 Fransız muhabiri de kısa süreyle gözaltına alındı.







Ülkedeki en büyük muhalefet grubu olan Müslüman Kardeşler, bugüne kadar uzak durdukları hükümet karşıtı gösterilere dördüncü gününde destek verme kararı almıştı.





Clinton: Kaygılıyız



ABD Dışişleri Bakanı Hillary Clinton Mısır'daki olaylarla ilgili yaptığı açıklamada, "Mısır'daki gelişmeleri kaygıyla izliyoruz. Mısır Hükümeti ile birlikte reformın altını çiziyoruz. Mısır halkının kendini ifade etme talebini destekliyoruz. Hükümet halkın taleplerini dikkate almalı" dedi.





BM'ye göre 1000'den fazla kişi gözaltında



BM İnsan Hakları Yüksek Temsilcisi Navi Pillay, hükümete yönelik protestolara sahne olan Mısır'da binden fazla kişinin gözaltına alındığını söyledi.



Mısır'ın, halkın korkmadan gösteri yapmasına izin vermesi ve muhaliflerin sesini kısmaya çalışmayı bırakması gerektiğini belirten Pillay, açıklamasında, "Hükümeti, cep telefonları ve sosyal iletişim ağlarını kullanmak dahil barışçı toplantı ve ifade özgürlüğünü garanti edecek somut önlemler almaya çağırıyorum" dedi.



Halkın sesini bastırmanın, muhalefeti susturmanın ve eleştiriyi engellemenin problemleri ortadan kaldırmayacağını kaydeden Pillay, bölgedeki son olayların, ciddi sorunları öncelikle despot güvenlik önlemlerine başvurarak çözmeye çalışmanın onları daha kötü duruma getirdiğini gösterdiğini vurguladı.





ABD Dışişleri Bakanı Clinton



Mısır'daki gelişmeleri kaygıyla izliyoruz. Mısır Hükümeti ile birlikte reformın altını çiziyoruz. Mısır halkının kendini ifade etme talebini destekliyoruz. Hükümet halkın taleplerini dikkate almalı.





