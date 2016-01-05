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Dünya

Mısır'da istihbarat müdürü silahlı saldırıda öldürüldü

Abdullatif'in tüm müdahalelere rağmen kurtulamadığı belirtildi

05 Ocak 2016 13:24

Mısır'ın Nil Nehri kıyısındaki Beni Suveyf şehrinde gece evine dönerken silahlı saldırıya uğrayan istihbarat müdürü Ala Diyab Abdullatif hayatını kaybetti.

Cihan Haber Ajansı’ndan (CHA) Turgut Karamehmetoğlu’nun haberine göre Mısır İçişleri Bakanlığı, başkent Kahire'nin güneyindeki Beni Suveyf'de şehir merkezi istihbarat ( Emn El-Vatan) müdürü Ala Diyab Abdullatif'in(48) uğradığı silahlı saldırıda hayatını kaybettiğini duyurdu. Saldırıda istihbarat müdürünün ağır yaralı olarak hastahaneye kaldırıldığı, tüm müdahalelere rağmen kan kaybından hayatını kaybettiği ifade edildi. 

Mısır'da 2011'deki 'Tahrir Devrimi'nden sonra 'muhaberat' olarak bilinen istihbarat biriminin şehirlerde yapılanmasına Emn El-Vatan ismi verilmişti.

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