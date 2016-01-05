Mısır'da istihbarat müdürü silahlı saldırıda öldürüldü

Mısır'ın Nil Nehri kıyısındaki Beni Suveyf şehrinde gece evine dönerken silahlı saldırıya uğrayan istihbarat müdürü Ala Diyab Abdullatif hayatını kaybetti.

Cihan Haber Ajansı’ndan (CHA) Turgut Karamehmetoğlu’nun haberine göre Mısır İçişleri Bakanlığı, başkent Kahire'nin güneyindeki Beni Suveyf'de şehir merkezi istihbarat ( Emn El-Vatan) müdürü Ala Diyab Abdullatif'in(48) uğradığı silahlı saldırıda hayatını kaybettiğini duyurdu. Saldırıda istihbarat müdürünün ağır yaralı olarak hastahaneye kaldırıldığı, tüm müdahalelere rağmen kan kaybından hayatını kaybettiği ifade edildi.

Mısır'da 2011'deki 'Tahrir Devrimi'nden sonra 'muhaberat' olarak bilinen istihbarat biriminin şehirlerde yapılanmasına Emn El-Vatan ismi verilmişti.