-Mısır'da istifa bilmecesi KAHİRE (A.A) - 21.11.2011 - Mısır'da ülkede yönetimde olan Yüksek Askeri Konsey'in, hükümetin bugün sunduğu istifa dilekçesini kabul edip etmediğine dair çeşitli kaynaklardan çelişkili bilgiler geliyor. Mısır'da yayın yapan birçok bağımsız gazete ile bazı televizyon kanalları Yüksek Askeri Konsey'in kabinenin istifasını kabul ettiğini duyurmuştu. Katar'ın El Cezire televizyonu da ismi açıklanmayan bir kaynağa dayanarak istifanın kabul edildiğini doğruladı. Mısır devlet televizyonu ERTU ise istifanın Yüksek Askeri Konsey tarafından kabul edilmediğini açıklayarak bu konuda yapılan aksi haberlerin doğru olmadığını duyurdu. Mısır'ın yarı resmi El Ahram Gazetesi ise İsam Şeref'in istifasının Yüksek Askeri Konsey tarafından reddedildiğini açıkladı.