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Dünya

Mısır'da İslam karşıtı filmin yapımcısına ve ekibine idam cezası

İdam cezası verilenler arasında filmin yapımcısı Nakoula Basseley Nakoula da var

28 Kasım 2012 20:20

 

Hz. Muhammed'e hararet içeren ve İslam dünyasında büyük tepki uyandıran filmde görev alan 7 Mısırlı Hristiyan, Mısır Devlet Güvenlik Mahkemesi tarafından gıyabi idam cezasına çarptırıldı.
 
Mısır Devlet Güvenlik Mahkemesi, Hz. Muhammed'e hakaret içeren ve İslam dünyasında büyük tepki uyandıran Müslümanların Masumiyeti" filminde görev alan 7 Mısırlı Kıpti Hristiyana gıyabi idam cezası verdi.
 
İdam cezası verilenler arasında filmin yapımcısı Nakoula Basseley Nakoula da var. Nakoula, şartlı tahliye koşullarını ihlal ettiği gerekçesiyle şu anda ABD'de cezaevinde bulunuyor.
 
Mahkemenin kararı, önce Mısır Müftülüğü'nün onayına sunularak 29 Aralık'taki oturumda cezanın infazı için nihai karara bağlanacak.
 
Haklarında idam kararı alınan şahısların 5'i ABD'de 1'i Avusturalya'da 1'i ise Kanada'da ikamet ediyor.
 
Savcılık tarafından 7 gurbetçi Kıpti'nin aleyhlerinde, mezhep çatışması çıkarmak, din istismarı ve aşırı fikirlerin teşviki, Semavi dinler ve onlara bağlı mezhepleri küçümseme, milli birlik ve toplumsal barışı bozmak gibi suçlamalarla dava açılmıştı.
 
Mısır'da mahkemelerin aldığı idam kararı infaz edilmeden önce Mısır Müftülüğü'nün onayına sunuluyor.
 

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