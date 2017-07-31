Mısır'da ilaç şirketi çalışanları greve başladı

Mısır'da Sigma ilaç şirketinin çalışanları maaşlarını alamadıkları gerekçesiyle grev başlattı.Şirket çalışanları, aylık maaşlarının ayın beşinden önce ödenmesi gerektiğini belirtti.

Evrensel'in Arabtradeunion'dan aktardığı habere göre, ilaç şirketinden bir işçi, işçilerin durumlarından şikayetçi olduklarında işten kovulma ya da maaşlarından bin pound kesinti yapılarak işten uzaklaştırılma tehdidi ile karşı karşıya olduklarını söyledi.

Bir başka işçi ise, geçen ay 85 işçinin 15 gün işten uzaklaştırıldığını ve maaşlarından biner pound kesildiğini belirtti. Aynı işçi, şirket yönetiminin bu politikayı bir yıldır izlediğini dile getirdi.

İşçilerin talepleri yerine getirilene kadar greve devam edeceklerini söyledikleri belirtiliyor.