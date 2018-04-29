T24 LogoT24 Logo
Gündem
BBC Türkçe

Mısır'da iki tren çarpıştu: En az 36 ölü, 120 yaralı

Mısır'da biri Kahire'den diğer Port Said'den kalkan iki yolcu treninin İskenderiye'de çarpışması sonucu en az 36 kişinin yaşamını yitirdiği, 120 kişinin yaralandığı açıklandı.

29 Nisan 2018 20:30

Mısır'da iki yolcu treninin çarpışması sonucu en az 36 kişinin yaşamını yitirdiği, 120 kişinin yaralandığı açıklandı.

Biri Kahire'den, diğeri Port Said'den kalkan iki tren, ülkenin kuzeyindeki İskenderiye kentinde çarpıştı.

Olay yerine çok sayıda ilkyardım birimi gönderilirken kazanın kesin nedeni henüz açıklanmadı.

Mısır'da ölümcül tren kazaları nadir olsa da görülüyor. Bu kaza, Kasım 2013'ten bu yana ülkedeki en ölümcül tren kazası oldu.

Yetkililer, ilk incelemelere göre kazanın bir trenin bozulması ve arkadan gelen diğer trenin ona çarpması nedeniyle gerçekleşmiş olabileceğini duyurdu.

Mısır tarihinin en ölümcül tren kazası ise 2002'de Kahire yakınlarında kalabalık bir trende çıkan yangın sonucu yaşanmış, en az 370 kişi yaşamını yitirmişti.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

MısırKahirePort SaidBuKasım

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"İdlib, Ankara ve Moskova’nın arasını açmaya başladı"...

Neptün Soyer: Güçlüyle güçsüz değil, Atatürk'ün dediği gibi güçsüzler birleşmeli...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Canlı yayındaki seviyesiz tartışma sosyal medyada tepki çekti...

Erdoğan'ın Ukrayna'da verdiği selam Rusya basınının gündeminde...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Anayasa Mahkemesi’nden ‘tahliye’ kararlarına direnen mahkemelere tarihi uyarı: Göreviniz yetki...

Sedat Peker kaçtığı yönündeki haberlerle ilgili konuştu: Balkanlardayım, oturum işlemlerimi...

Ankara Adliyesi’ni karıştıran iddia: Bylock soruşturması krize dönüştü, başsavcı vekili...

Meteoroloji uyardı: Türkiye beyaza bürünecek ...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24