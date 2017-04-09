Mısır'da iki şehirde kiliseler terörün hedefi oldu; 43 ölü, 119'den fazla yaralı

Mısır'ın Tanta ve İskenderiye illerinde düzenlenen bombalı saldırılarda ölenlerin sayısının 43, yaralananların sayısının ise 119'a yükseldiği bildirildi.

Mısır'ın başkenti Kahire'nin 94 kilometre kuzeyinde, Nil Deltası'nda bulunan Tanta kentindeki bir kilisenin içinde patlama meydana geldi. Patlamada ölü sayısı 27'ye yükselirken, 78 kişi yaralandı. Bu saldırısının ardından polis merkezi yakınında ikinci bir patlama geldi. İskenderiye'de St. Mark Kilisesi yakınlarındaki ikinci patlamada ise yaralananların sayısı 16'ya, yaralananların sayısı ise 41'e yükseldi.

Hıristiyanlar için kutsal sayılan Hz. İsa'nın Kudüs'e girişini kutladığı bayram gününde gerçekleştirilen patlamada, intihar saldırısı olasılığı üzerinde duruluyor. Saldırıyı IŞİD üstlendi.

Mısır Devlet Televizyonu ayrıca Başbakan Şerif İsmail'in olayla ilgili bilgi almak için İçişleri Bakanı Mecdi Abdulgaffar ile telefonda görüştüğünü aktardı. Başbakan İsmail yaptığı açıklamada olayı "açık bir terör eylemi" olarak nitelendirdi.

Saldırıyla ilgili soruşturma için Mısır Başsavcısı Nebil Sadık'ın görevlendirildiği ifade edildi.



İçişleri Bakanlığına bağlı sivil savunma ekiplerinin olay yerinde incelemeler yaptığı belirtildi.

Hristiyanlar tarafından Hz. İsa'nın Kudüs'te girdiği gün Palmiye Pazarı olarak kutlanıyor. Patlamanın ardından güvenlik güçlerinin kilise civarında başka patlayıcıların da bulunması ihtimaline karşı çalışmalarını sürdürdüğü belirtildi.

İkinci patlama gerçekleşti

Mısır basını ilk saldırının ardından bu kez Mısır'ın İskenderiye kentinde bir kilise önünde bomba patladığını duyurdu. İkinci patlamada 2 kişinin hayatını kaybettiği, 21 kişinin yaralandığı belirtiliyor.

Nüfusun yüzde 10'u Kıpti

Mısır'da Kıptîler yaklaşık 90 milyonluk nüfusun yüzde 10'unu oluşturuyor.

Türk Dışişleri Bakanlığı terör saldırısını kınadı

Dışişleri Bakanlığı, Mısır'da bir kiliseye düzenlenen terör saldırısını şiddetle kınadığını bildirdi. Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, "Mısır'ın Tanta kentinde bir kilisede meydana gelen, çok sayıda kişinin ölümü ve yaralanmasına neden olan menfur terör saldırısını şiddetle kınıyoruz. Saldırıda hayatını kaybedenlerin acılı ailelerine ve tüm Mısır halkına başsağlığı diliyoruz." ifadesi kullanıldı.

Karakolda patlama iddiası

Tanta kentinde dakikalar sonra ikinci bir patlama meydana geldi. Yerel basına göre ikinci patlama bir polis karakolu hedef alındı.Geçen Aralık ayında başkent Kahire'de katedrale yönelik bombalı saldırıda, çoğu kadın ve çocuk en az 25 kişi hayatını kaybetmiş, 49 kişi de yaralanmıştı.

Geçen Aralık ayında başkent Kahire'de katedrale yönelik bombalı saldırıda, çoğu kadın ve çocuk en az 25 kişi hayatını kaybetmiş, 49 kişi de yaralanmıştı.