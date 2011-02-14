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Dünya

MISIR'DA İKİ AY İÇİNDE REFERANDUM VAR KAHİRE (A.A)

14 Şubat 2011 21:03

-MISIR'DA İKİ AY İÇİNDE REFERANDUM VAR KAHİRE (A.A) - 14.02.2011 - Mısır'da Yüksek Askeri Konsey, 10 gün içerisinde bir anayasa değişikliği taslağı hazırlayacak, değişiklikler 2 ay içinde referanduma sunulacak. Hüsnü Mübarek yönetimine karşı direnişin öncülerinden Vail Gonim, Facebook sayfasında verdiği bilgide, kendisi dahil 8 aktivistin dün gece iki Konsey üyesiyle bir araya geldiklerini belirtti.  Vail Gonim Reuters'a da bir açıklama yaparak ayrıntılara değindi ve bu toplantıda kendilerine, Konsey çerçevesinde bir komite kurulduğunu, komitenin anayasa değişikliği taslağını 10 gün içerisinde hazırlayacağının söylendiğini ifade etti. Gonim, Facebook sayfasında ayrıca, hazırlanan değişiklik taslağının 2 ay içerisinde referanduma sunulacağını kaydetti.  Yeni anayasa kapsamında ülkenin demokratik seçimlere gitmesi planlanıyor.

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