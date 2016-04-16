Mısır'da iki adanın Suudi Arabistan'a bırakılması protesto edildi

Mısır'da Tiran ve Sanafir adalarının Suudi Arabistan’a geçmesine tepki gösteren binlerce kişi, başkent Kahire, İskenderiye, Şarkiyye ve Dimyat gibi şehirlerde cuma namazından sonra protesto eylemleri düzenledi.

Hürriyet’te yer alan habere göre, “Toprak Namustur” sloganıyla harekete geçen eylemciler, başkent Kahire’nin Mühendisin bölgesinde yer alan Mustafa Mahmud Meydanı, Giza’daki İstikamet Camisi, Abbasiyye Meydanı yakınlarındaki Merc bölgesi ve Gazeteciler Sendikası gibi farklı noktalarda toplandı.

Görgü tanıkları özellikle Gazeteciler Sendikası’nın önündeki eylemcilerin sayısının binlere ulaştığını bildirdi. Bu bölgede toplanan eylemcilerin akşam saatlerinde Tahrir Meydanı’nın yakınındaki Talat Meydanı’na doğru yürümesi bekleniyordu.

Polisin bazı bölgelerde eylemcileri dağıtmak için göz yaşartıcı bomba kullandığı, güvenlik güçleriyle eylemciler arasında arbede yaşandığı ve şu ana kadar 67 kişinin gözaltına alındığı öğrenildi. İçişleri Bakanlığı ise gözaltına alınanlarla ilgili açıklama yapmadı.

Mısır polisi, daha önce ilan edilen eylemler dolayısıyla güvenlik önlemlerini artırmış, bazı caddelerin ve Tahrir Meydanı'ndaki metro durağının sabah saatlerinde kapatıldığını duyurmuştu.

İki ada Suudi Arabistan’a bırakılmıştı

Mısır, Kızıldeniz'deki Tiran ve Sanafir adalarını Suudi Arabistan Kralı Selman'ın geçen haftaki Kahire ziyareti sırasında imzalanan yeni deniz sınırı anlaşmasıyla Suudi Arabistan'a bırakmıştı.

Anlaşma Mısır'da muhaliflerin yanı sıra yönetim yanlısı bazı grupların da tepkisini çekerken Mısır hükümeti, adalarının Suudi Arabistan'a ait olduğuna dair 9 belge yayımlamıştı.

Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi de Mısır halkının haklarından vazgeçmediklerini, belgelere göre adalarının Suudi Arabistan'a ait olduğunu belirtmişti.

Tiran Adası, Akabe Körfezi'ni Kızıldeniz’den ayıran Tiran Boğazı'nın girişinde yer alıyor. Sina Yarımadası'nın 6 kilometre doğusunda yer alan adanın yüz ölçümü 80 kilometrekare. Tiran Adası'nın hemen doğusunda yer alan Sanafir Adası'nın ise 33 kilometrekare büyüklüğünde olduğu kaydedildi.