-MISIR'DA HÜKÜMETTEN MÜSLÜMAN KARDEŞLERE DAVET KAHİRE (A.A) - 03.02.2011 - Mısır'ın en büyük muhalefet örgütü Müslüman Kardeşler, hükümetle görüşmeye davet edildi. Mısır Devlet Başkan Yardımcısı Ömer Süleyman, tüm taraflarla diyalog arayışının bir parçası olarak Müslüman Kardeşler'in yeni hükümetle görüşmeye davet edildiğini söyledi. -KAHİRE'DEKİ BİR MEYDANDA 10 KİŞİ ÖLDÜ- Mısır Devlet Başkanı Hüsnü Mübarek karşıtları ile yandaşları arasında çatışmalara sahne olan başkent Kahire'de bir meydanda 10 kişinin öldüğü bildirildi. Meydana yakın bir caminin dışında kurulan bir klinikte görev yapan doktor Seyit Hüseyin, çatışmalarda 10 kişinin öldüğünü söyledi. Bir başka doktor da "Bir buçuk saat önce başlarından yaralanmış iki kişi bana getirildi. Güçlükle nefes alıyorlardı ve öldüler. Bunu çok ciddi üçüncü bir vaka izledi ancak bu kişi ambülansla hastaneye götürüldü" diye konuştu. Daha önce sağlık bakanlığından yapılan açıklamada 6 kişinin öldüğü, 800'den fazla kişinin yaralandığı bildirilmişti. -"MÜBAREK'İN DERHAL GİTMESİ ÇAĞRISI, KAOSA ÇAĞRI"- Mısır Cumhurbaşkanı Yardımcısı Ömer Süleyman, protesto hareketinin Cumhurbaşkanı Hüsnü Mübarek'in derhal gitmesi için yaptığı çağrının "kaosa çağrı" olduğunu söyledi. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Süleyman ulusal televizyondaki röportajında, Cumhurbaşkanı Mübarek'in hemen gitmesi için yapılan çağrının kaosa çağrı olduğunu belirterek, göstericilerin Tahrir meydanını terk etmelerini istedi. Göstericilerin evlerine dönmesini isteyen Süleyman, protestocuların tüm taleplerine yanıt verildiğini kaydetti. Ömer Süleyman, Mübarek yandaşı ve karşıtları arasındaki şiddet olaylarının Mısır'daki ve yurtdışındakilerce hazırlanmış bir komplonun sonucu olduğunu savunarak, "Olayları bir komplo olduğunu göz önüne alarak inceleyeceğiz" dedi. Süleyman, ülkenin içişlerine dışarıdan müdahalenin kabul edilemeyeceğini belirterek, "içişlerimize müdahale edilmesi garip, buna izin veremeyiz" diye konuştu. Göstericileri "yabancıların, Müslüman Kardeşler Örgütünün ve işadamlarının kışkırttığını" savunan Süleyman, bu olaylar sırasında orduya verilen görevin ne olduğunu da tarif etti. Süleyman, ordunun görevinin, "gece sokağa çıkma yasağını uygulamak, halkı haydutlara karşı korumak ve polisin ayaklanma sırasında eksik kaldığı alanlarda takviye yapmak olduğunu" ifade etti. Ayaklanma nedeniyle yaklaşık 1 milyon turistin ülkeden kaçtığını kaydeden Süleyman, bunun yol açtığı gelir kaybının en az 1 milyar dolar olduğunu ifade etti.