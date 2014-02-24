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Dünya

Mısır'da hükümet istifa etti

Mısır'da geçici hükümetin Başbakanı Hazım El-Beblavi, hükümetin istifa ettiğini duyurdu. Beblavi istifa için ise bir gerekçe belirtmedi

24 Şubat 2014 15:41

Mısır'da geçici Başbakan Hazım El-Beblavi'nin televizyonda yayınlanan açıklamasında, hükümetin istifa ettiği belirtildi.

Beblavi, "Hükümet bugün yaptığı toplantı sonrası istifasını Cumhurbaşkanı'na vermeye karar verdi" dedi. Beblavi, istifa için ise bir gerekçe belirtmedi.

ntvmsnbc.com.tr'de yer alan habere göre, Mısır'da devlet destekli El Ahram gazetesi, hükümetin istifa ettiğini duyurmuştu.

Gazete internet sayfasında yayınladığı haberde, ordu tarafından desteklenen hükümetin istifa ettiğini açıklamıştı.

El Ahram gazetesi, hükümetin istifa etme kararını, 15 dakika süren bir bakanlar kurulu toplantısı sonrasında verdiğini belirtmişti.

Mısır'da cumhurbaşkanlığı seçimlerinde aday olması beklenen Genelkurmay Başkanı Abdülfettah es Sisi de, hükümette yer alıyordu. Sisi, savunma bakanı olarak görev yapıyordu.

 

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