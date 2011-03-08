-MISIR'DA HRİSTİYANLARDAN PROTESTO KAHİRE (A.A) - 07.03.2011 - Mısır'da Hristiyan Kıptiler, Hilvan vilayeti ile başkent Kahire'ye bağlı İmbaba semtlerindeki kiliselere yönelik saldırıları protesto etti. Görgü tanıklarından edinilen bilgilere göre eylemciler, Kahire'nin Mehver semti ile Mühendisin semtindeki Lübnan Meydanı'nı trafiğe kapattı. Mısır Yüksek Askeri Konsey Başkanı Mareşal Hüseyin Tantavi aleyhine sloganlar atan Kıptiler, araçlara ve dükkanlara zarar verdi. Mehver semtinde askerlerin öfkeli Kıptileri dağıtmak için havaya ateş açtığı öğrenilirken, bu bilgi Mısır ordusu tarafından henüz doğrulanmadı. Mısır'da 2 gün önce Hilvan vilayetine bağlı Soul köyünde Müslüman bir kadın ile Hristiyan bir erkek arasındaki ilişkiden dolayı çıkan çatışmalarda 2 kişi ölmüştü. Başkent Kahire'nin İmbaba semtinde de bir kilise dün gece saldırıya uğramıştı. 85 milyon nüfusa sahip Mısır'da yüzde 6 ila 10 arasında Hristiyanın yaşadığı tahmin ediliyor.