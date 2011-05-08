-MISIR'DA HRİSTİYANLAR SOKAKLARA DÖKÜLDÜ KAHİRE (A.A)-08.05.2011 - Mısır'ın başkenti Kahire'de dün akşam yaşanan ve 10 kişinin hayatını kaybetmesi ile sonuçlanan olayların ardından protesto gösterilerine başlayan Hristiyan Kıptiler, batılı ülkelerden güvenliklerinin sağlanmasını istedi. Selefi grupların Hristiyanlara saldırısına Mısır devletinin göz yumduğunu ileri süren bir grup Hristiyan, ABD'nin Kahire Büyükelçiliği önünde gösteri yaptı. Dün gece yaşanan olaylarda 2 kilisenin yakıldığını ve ordu birliklerinin olay yerine geç geldiğini söyleyen Hristiyan Kıptiler, ABD ve batılı ülkelerden can güvenliklerinin korunması için güvence istedi. Anayasa Mahkemesi önünde gösteri yapan bir başka grup ise Yüksek Askeri Konsey Başkanı Mareşal Tantavi aleyhine sloganlar atarak devlet televizyonu binasının da bulunduğu Enformasyon Bakanlığı önüne yürüdü. Geniş güvenlik önlemleri altında çeşitli sloganlar atan Hristiyanlar, devletin Selefi saldırılarına karşı önlem almasını gerektiğini dile getirdi. Kıptiler'in protesto gösterilerine bir grup Müslüman da destek verdi. Hristiyanlar ile birlikte olduklarını dile getiren Müslümanlar, Hristiyan azınlığa yönelik Selefi saldırılarını kınadı. Açıklamalarda bulunan Mariyan Yahya, Selefiler'in tekbir getirerek kiliseleri yaktığını iddia ederek, "Selefi saldırılarının arkasında birileri var. İslam dinin bunlara kiliseleri yakın diye emir verdiğini düşünmüyorum. Ordu bize karşı saldırılara göz yumuyor. Biz bu ülkenin gerçek sahipleriyiz" dedi. Yahya, ABD ve batılı ülkelerin Mısır'daki Hristiyanları koruması gerektiğini dile getirerek, "Koruma derken Mısır'ı işgal etsinler veya asker göndersinler demiyorum. Bize güvence vererek hükümetimize biraz baskı yapılması yeterli olur" diye konuştu.