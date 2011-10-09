Mısırda Hristiyan Kıptiler, güvenlik güçleriyle çatışıyor: 24 ölü

T24 -

Mısır Sağlık Bakanlığı, akşam saatlerinden itibaren başlayan çatışmalarda 24 kişinin öldüğünü, 86'sı asker olmak üzere 213 kişinin de yaralandığını açıkladı.



Bazı medya kuruluşları olaylarda ölen kişiler içerisinde askerlerin de bulunduğunu ileri sürerken, Mısır devlet televizyonu olaylarda en az 3 askerin öldüğünü ve ölen askerlerin vücutlarından ateşli silah mermileri çıktığını ileri sürdü.



Bağımsız El Masry El Yovm Gazetesi'de gösteriler sırasında makineli tüfek mermileri taşıyan Hristiyan göstericilerin fotoğraflarını yayımladı.



Güneydeki Asvan kentinde bir ruhsatsız bir ibadethanenin valilik tarafından yıkılmasını protesto eden Hristiyanlar, başkent Kahire'deki Mısır Enformasyon Bakanlığı ve devlet televizyonun bulunduğu bina önünde güvenlik güçleri ile çatışmaya başlamışlar ve olaylar büyümüştü.



Mısır'dan yayın yapan özel On televizyonu bir çok protestocunun halen Abdul Menem Riyad ve Tahrir Meydanı'nda olduğunu ve sokağa çıkma yasağına uymadıklarını iddia etti.









Mısır Başbakanı: Olup bitenler ülkeyi parçalamaya yönelik bir plandır



Mısır'daki kanlı çatışmaların ardından Mısır devlet televizyonunun telefon ile bağlandığı Başbakan İsam Şeref, başkent Kahire'de meydana gelen çatışmaların Hristiyan-Müslüman çatışması olmadığını, ülkeyi parçalamaya yönelik bir plan olduğunu söyledi.



Mısırlılar'ı birlik olmaya çağıran Şeref, kanunu sert bir şekilde uygulayacaklarını, bu olayın ardındaki güçlerin cezalandırılacağını ifade ederek, ibadet yerlerinin korunması için her ne gerekiyorsa yapacaklarını kaydetti.



"Mısır'ı demokrasiye götürecek seçimlerin yapılmasını engellemeyi amaçlayan bir komplo seziyoruz" şeklinde konuşan Şeref, olayların arkasındaki gizli elleri de keseceklerini söyledi.



Şeref, Mısır Başbakanlığı'nın Facebook'da bulunan hesabından yaptığı açıklamada ise Mısırlılar'ı birlik olmaya çağırdı.



Çatışmaları kınayan Şeref, geleceği korumak isteyen Mısırlılar'ın, din ve mezhep çatışmasından uzak durmaları gerektiğini vurgulayarak, "Bu ateş herkesi yakar" şeklinde konuştu.





Çatışmalar İskenderiye'ye sıçradı



Mısır'ın başkenti Kahire'deki Hristiyan protestocular ile güvenlik güçlerinin ve "Baltacı" tabir edilen suç gruplarının çatışması, ülkenin ikinci büyük kenti İskenderiye'ye sıçaradı.



Mısır'da yayımlanan bağımsız El Masry El Yovm Gazetesi'nin internet sitesinde yer alan habere göre, görgü tanıkları, İskenderiye kentinin Sidi Caber Caddesi'nde Kahire'deki olayları protesto eden Hristiyanlar'a suçlu gruplarının saldırdığını ileri sürdüler.



Gazete, Kahire'deki çatışmaların sadece Tahrir ve Abdul Manem Riyad meydanlarından ibaret olmadığını, Ramses Meydanı'nda bulunan Kıpti Hastanesi'ne suç grupları üyesi yüzlerce kişinin saldırdığını, Kahire merkezde bulunan Hristiyan bir işadamına ait dükkanın da saldırıya uğradığını ileri sürdü.





