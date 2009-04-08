Mısır'da Hizbullah operasyonu

Mısır'da, Lübnan'daki Hizbullah örgütüyle bağlantısı olduğundan ve ülkede saldırı düzenlemeyi planladığından şüphelenilen 49 kişinin tutuklandığı bildirildi.



Savcılık tarafından yapılan açıklamada, 49 üyesi tutuklanan grubun, Mısır'da Suveyş Kanalı ile Gazze Şeridi sınırını izlediği ve saldırı hazırlığı yaptığı istihbaratı alındığı kaydedildi.



Açıklamada, Hizbullah örgütüyle bağlantısı olmakla suçlanan zanlıların, Mısır'da genel güvenlik ortamının istikrarsızlaştırılması için faaliyette bulunduğundan şüphelenildiği belirtildi.



Hizbullah örgütü tarafından Mısır-Gazze sınırındaki köyleri, Sina yarımadasındaki turistik bölgeleri ve Süveyş Kanalı'nı izlemek ve buralardan bilgi toplamak için görevlendirildiği ileri sürülen zanlılara patlayıcı temin edildiği ve patlayıcı kullanımı eğitim verildiği iddiaları da açıklamada yer aldı. Zanlıların olası saldırı planlarıyla ilgili bilgi ise verilmedi.



Tutuklanan zanlıların bir avukatı, 49 kişinin cumartesi gününden bu yana sorgulandığını ve grubun Hizbullah'a yardım etmek, Gazze Şeridi'nin kontrolünü elinde tutan Filistinli Hamas örgütüne para ve yardım göndermekle suçlandığını söyledi.



