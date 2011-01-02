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Dünya

MISIR'DA HIRİSTİYANLAR POLİSLE ÇATIŞTI İSKENDERİYE (A.A)

02 Ocak 2011 00:23

-MISIR'DA HIRİSTİYANLAR POLİSLE ÇATIŞTI İSKENDERİYE (A.A) - 01.01.2011 - Mısır'ın İskenderiye kentindeki bir Kıpti kilisesinin önünde bombalı araçla düzenlenen saldırıdan sonra Hıristiyanların polisle çatıştığı bildirildi. Patlamanın üzerinden saatler geçmesinin ardından kilisenin önündeki caddede toplanan Hıristiyanlar, buradaki polis güçlerine taş ve şişe attılar. Polis ise yüzlerce genç Hıristiyandan oluşan kalabalığı dağıtmak için plastik mermi ve göz yaşartıcı gaz kullandı.  Protestoya katılan Hıristiyan bir kadın, saldırıdan hükümeti sorumlu tutarak, sorunun Hıristiyanlarla Müslümanlar arasında değil Hıristiyanlarla hükümet arasında olduğunu söyledi. Yabancı ajanslar, bazı Hıristiyanların yoldan geçen Müslümanları darp ettiğini ileri sürdü. Mısırlı güvenlik yetkilileri, son 10 yılda Mısır'daki Hıristiyan azınlığa karşı düzenlenen en kanlı saldırının intihar eylemi olarak göründüğünü belirtirken, İçişleri Bakanlığı olayla ilgili ''yabancı unsurları'' suçladı. İskenderiye Valisi ise El Kaide terör örgütünün Irak kanadının olayla ilişiği olabileceğine işaret etti. Irak'taki Hıristiyanlara yönelik saldırılarıyla dikkati çeken El Kaide örgütü, son zamanlarda Mısır'daki Kıpti Ortodoks Hıristiyan cemaatine de tehditler savuruyordu.

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