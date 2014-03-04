Mısır'da Hamas'a yasak



Mahkeme ayrıca Gazze Şeridi'nin kontrolünü elinde tutan örgütün mal varlıklarına da el konulmasına karar verdi.

Mahkemenin kararında Hamas üyelerinin Mısır'ın güvenliğine zarar vermekle suçlandığı iki dava sonuçlanana kadar yasağın devam edeceği belirtildi.

Mısır'da devrik devlet başkanı Muhammed Mursi, çeşitli Müslüman Kardeşler liderleri ve Hamas üyeleri iki ayrı davada yargılanıyor. İlkinde haklarında komplo ve casusluk suçlaması yöneltiliyor. İkincisinde ise Hamas üyeleri 2011 yılında Mısır hapishanesine baskın düzenleyerek Mursi'nin kaçırılması olayına iştirak etmekle suçlanıyor.

Hamas kararı kınadı

Hamas mahkemenin verdiği kararı kınadı. Hamas yetkilisi Besim Naim AFP ajansına yaptığı açıklamada yasağın Filistin direnişini boğmayı amaçladığını ve İsrail'in işgal politikalarını koruduğunu söyledi. Gazze'deki Hamas hükümetinin başbakanı İsmail Haniye'nin dış politika danışmanı olan Naim, “Umarım bu karar bizim hareket özgürlüğümüzü kısıtlayıcı olmaz” diye konuştu.

Mısır ile Hamas arasındaki ilişkiler temmuz ayında Muhammed Mursi'nin askeri darbeyle devrilmesinden bu yana kötüleşti. Kahire, Müslüman Kardeşler ile ittifak halinde olan Hamas'ı Mısır'daki kimi saldırılardan sorumlu tutuyor. Mısır makamları ayrıca örgütü Sina Yarımadası'nda El Kaide'ye destek vermekle suçluyor. Ancak Hamas bu suçlamaları kesin bir dille reddediyor.

Hamas üyeleri Mısır'daki Refah sınır kapısı üzerinden Filistin'in Gazze Şeridi'ne giriş çıkış yapabiliyor. Diğer sınır kapıları ise İsrail'in kontrolü altında bulunuyor.