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Dünya

MISIR'DA HALK YİNE SOKAKLARDA KAHİRE (A.A)

29 Ocak 2011 12:08

-MISIR'DA HALK YİNE SOKAKLARDA KAHİRE (A.A) - 29.01.2011 - Mısır'da sokak gösterilerinin, Mısır Devlet Başkanı Hüsnü Mübarek'in, halkın hoşnutsuzlukları ile ilgileneceği yönünde yaptığı konuşmaya rağmen bugün yine başladığı gözleniyor. Başkent Kahire'nin ana meydanında toplanan yüzlerce gösterici, Mübarek'in istifası yönünde sloganlar atmaya başladı. Kahire'deki Tahrir meydanına gelen göstericilerin, kentte ayaklanmayı bastırmak amacıyla konuşlanan Mısır ordusuna karşın, Mübarek'in gitmesi yönünde sloganlar attığı görülüyor.

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