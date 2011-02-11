Mısır'da halk tetikte, gözler ordu da!

T24

'Yallah, yallah'



Darbe oldu söylentileri





SÜLEYMAN: Evlerinize dönün



Tahrir’den tepkiler



TAHRİR’DE SON DURUM



Kızgın göstericilerle dolu olan Tahrir’den, Mübarek gidene kadar protestolara devam edileceği haykırılırken, başkenti yarın ne bekliyor şimdi bu merak konusu. Hürriyet gazetesinde yer alan haber şöyle:Mısır Devlet Başkanı Hüsnü Mübarek geceyarısı konuşmasında “eylüle kadar bir yere gitmeyeceği” mesajını verdi. Erken kutlamaların yapıldığı Tahrir’deki kalabalık alana kurulan amfi sisteminde heyecanla dinlediği bu açıklama üzerine “Yallah, yallah” (haydi, haydi) “Erhal” (Git)” nidalarıyla meydanı inletti, büyük protesto gösterisinde bulundu.Dün ülkede söylentiler birbirini izledi. Mübarek’in istifa edeceği haberlerine paralel olarak devlet başkanını buna aslında ordunun zorladığını, dolayısıyla ülkede askeri bir darbe olduğunu ifade edenlerin sayısı küçümsenemeyecek kadar çoktu. Hatta uluslararası ajanslar Mübarek’in gidişine sevinen muhaliflerin askeri darbeyle morallerinin bozulduğuna ilişkin değerlendirmeler geçti ve askerin bundan sonra izleyebileceği yollar üzerine senaryolar üretti.Bu senaryolara esas teşkil eden somut gelişme ise “başkomutan” Mübarek olmadan saatlerce toplantı yapan Yüksek Askeri Konsey’in açıklaması oldu. Mısır ordu sözcüsü devlet televizyonunda yaptığı açıklamada, “ulusu korumak ve halkın meşru taleplerini desteklemek için gerekli önlemleri alacaklarını” söyledi.Mısır Devlet Başkanı Hüsnü Mübarek’in yetkilerini devrettiği yardımcısı Ömer Süleyman, Mübarek’in konuşmasından hemen sonra devlet televizyonundan seslendiği protestoculara “Evlerinize dönün” çağrısı yaptı. Mısır halkına birlik beraberlik mesajları veren Süleyman, “Artık geleceğe bakın” diye konuştu. İktidarın barışçıl devri için elinden geleni yapacağına söz veren Süleyman, halkın taleplerinin diyalog yoluyla yerine getirileceği konusunda da taahhütte bulunarak, bu diyaloğun başladığını ve bir “yol haritasının” belirlendiğini ifade etti.Başken Kahire’deki Tahrir Meydanı’nda toplanarak akşamüzeri gelen istifa haberlerini kutlayan kalabalık, Mübarek’in konuşmasını önce büyük bir sessizlikle izlemeye başladı. Ancak konuşma ilerledikçe sessizliğin yerini şaşkınlık ve hayal kırıklığı aldı. Mübarek’in koltuğunu bırakmaya niyetinin olmadığı anlaşılınca protesto çığlıkları yükseldi. Kimileri Arap dünyasında hakaretin en açık ifadesi olan ayakkabılarını çıkarıp havaya fırlattı. Hüsnü Mübarek’in konuşması bitince de bütün meydan hep bir ağızdan “Git, git, git” diye haykırdı."Açıklama burada şok etkisi yarattı. Herkes istifa bekliyordu. Meydanda, istifa beklentisi ile oluşan coşku yerini tepkiye bıraktı. Hakaret olarak kabul edilen şekilde ayakkabılar çıkarıldı ve 'git, git' sloganları atılıyor.

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Meydanın daha da dolacağı ve büyük bir gösteri olacağı belirtiliyor. Belki Başkanlık Sarayı’na belki devlet televizyonuna doğru yürüyüş yapılabilir ama bunu ordunun tavrı belirleyecek. Kısacası, yarın çok daha büyük bir gösteri bekleniyor ve meydandakiler Mübarek gidene kadar buradan ayrılmamakta kararlı olduklarını söylüyorlar.



