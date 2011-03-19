-MISIR'DA HALK OYLAMASI KAHİRE (A.A) - 19.03.2011 - Mısır anayasasında bazı değişiklikler yapılmasını öngören reformlar hakkında halk oylaması bugün yapılıyor. Mısır'daki askeri yönetimin, ülkede onlarca yıldan beri yapılacak ilk hür oylama olarak takdim ettiği halk oylaması için oy verme işlemi 08.00'de başladı. Halk oylaması için oluşturulan sandıklarda oy verme işlemi saat 19.00'a kadar sürecek. Mısır halkı, halk oylamasıyla Mısır anayasasında yapılması teklif edilen 9 maddelik değişikliğe onay verip vermediğini belirleyecek. Halk oylamasında çoğunluğun anayasada yapılması önerilen değişikliklere ''evet'' oyu vermesi durumunda, ülkede bu yıl içinde parlamento ve devlet başkanlığı seçimleri yapılmasının önü açılacak. Ülke çapında yapılan halk oylaması, Devlet Başkanı Hüsnü Mübarek'in ülkede meydana gelen halk ayaklanması sonucu 11 Şubatta görevinden istifa etmek zorunda kalmasının ardından Mısır'ın demokrasiye geçiş yolundaki en önemli sınavı olarak değerlendiriliyor.