-Mısır'da Halk Meclisi'nin ilk oturumu umut verdi KAHİRE (A.A)-24.01.2012 - Mısır tarihinde ilk defa özgür ve şeffaf seçimler ile belirlenen Halk Meclisi, ilk oturumunda demokrasi adına umut verirken, Meclis Başkanı Seçilen Hürriyet ve Adalet Partisi Genel Sekreteri Saad Katatni modern Mısır'ın kurulması için halktan akılcı davranmalarını ve sabır göstermesini istedi. Mısır Halk Meclisi 498'i seçim ile 10'u iktidardaki Yüksek Askeri Konsey Başkanı Mareşal Hüseyin Tantavi'nin ataması ile belirlenen toplam 508 milletvekili ile açılış oturumunu yaparak demokrasi yolunda emin adımlar ile ilerlediğini gösterdi. Halk Meclisi sıralarını dolduran parlamenterlerin tamamına yakını ilk defa meclise girdi. Mübarek döneminde 5 dönem üst üste milletvekili seçilen çok sayıda siyasetçi bulunuyordu. Mısır Halk Meclisi ilk toplantısını yaparken aynı saatlerde Mısır'ın eski Cumhurbaşkanı Hüsnü Mübarek'in Kahire Ağır Ceza Mahkemesi'nde yargılanmasına devam edildi. Milletvekillerinin yemin ettiği esnada Mübarek'in avukatı Ferid El Dib, Kahire Ağır Ceza Mahkemesi'ne, Kuran-ı Kerim'den ayetler okuyarak, hadis örnekleri vererek ve Mübarek'e karşı ayaklananların cezalandırılması gerektiğini söyleyerek savunma yaptı. Dib, Mübarek'in yazılı bir şekilde istifa etmediği için halen Mısır'ın resmi cumhurbaşkanı olduğunu söylerken Halk Meclisi'nde başkanlık seçimleri yapılıyordu. 30 yıllık rejimin ardından gelen ilk mecliste, başkan adaylarının tanıtımı sırasında kısa bir gerginlik yaşansa da sorun tatlıya bağlandı. Milletvekillerinin tamamına yakını ilk defa seçildiği için bazı tecrübesizlikler yaşandı. Vekillerin büyük bir bölümünün yemin ederken heyecanlandıkları bazılarının da şaşırarak yemin metninin dışına çıktıkları gözlendi. 399 oy alarak başkanlığa seçilen Hürriyet ve Adalet Partisi Genel Sekreteri Saad Katatni, tarafsızlık, doğruluk ve adalet sözü vererek, bozulmuş rejimi deviren ve devrimin başarısı için hayatını kaybeden şehitlerin kanlarına ihanet etmeyeceklerini ifade etti. Meclisi zorlu bir sürecin beklediğini kaydeden Katatni, modern Mısır'ı kurma yolunda kendilerini zorlu görevlerin beklediğini dile getirdi. "Emniyet ve güvenliği sağlamak, ekonomiyi canlandırmak ve vatandaşlar için iyi bir yaşam sağlamak istiyoruz" diyen Katatni, insanların eşitliğini temel alan bir hukuk sisteminde Mısır'ı yeniden inşa etmek istediklerini belirtti.