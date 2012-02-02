-Mısır'da Halk Meclisi olağanüstü toplanıyor KAHİRE (A.A)- 02.02.2012 - Mısır'ın Port Said kentinde bir maçtan sonra çıkan ve 74 kişinin ölümü, binden fazla kişinin yaralanmasıyla sonuçlanan olaylar üzerine Mısır Halk Meclisinin olağanüstü toplanacağı bildirildi. Mısır'ın yarı resmi El Ahram gazetesi, Mısır Halk Meclisinin, olayları görüşmek üzere bugün olağanüstü oturum düzenleyeceğini duyurdu. Bu arada, Mısır siyasetinin tanınmış liberal ismi milletvekili Amr Hamzavi ise sosyal paylaşım sitesi Facebook hesabından yaptığı açıklamada, içişleri bakanı ile güvenlik başkanına istifa çağrısında bulundu.