-MISIR'DA HALK EVLERİNİ KORUMAYA ÇALIŞIYOR KAHİRE (A.A) - 29.01.2011 - Mısır'da yağma olaylarının artması üzerine birçok semtte halk evlerini ve işyerlerni korumaya çalışıyor. Kahire'deki Mühendisin semtinde ve Giza'nın bazı bölgelerinde halkın ellerinde bıçaklar, sopalar ve taşlarla yağmacıları engellemeye çalıştığı belirtildi. İnternet kafe sahibi Seyid Raşvan AA muhabirine yaptığı açıklamada, dün gece işyerinin kilitlerini ve camlarını kırarak içeri girenlerin 4 bilgisayarı aldıklarını söyledi. Raşvan, "Böyle bir özgürlük isteği olabilir mi, bu akşam çocuklarımla birlikte kalan malzemeleri korumak için nöbet tutacağız. Bundan sonra olacaklardan ben sorumlu olmayacağım" dedi. Bu arada, bazı bankaların kenar semtlerde bulunan şubeleri ve ATM cihazlarındaki paraları, yağma olaylarından dolayı daha güvenli şubelere aktardıkları belirtildi. Kahire tamamında polis görevden çekildiği için ana caddelerde asayişi ve trafik kontrolünü, polisten ele geçirdikleri coplarla göstericiler sağlıyor.