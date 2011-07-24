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Dünya

MISIR'DA GÜNÜN BİLANÇOSU: 230 YARALI    KAHİRE (A.A)

24 Temmuz 2011 10:58

-MISIR'DA GÜNÜN BİLANÇOSU: 230 YARALI    KAHİRE (A.A) - 24.07.2011 - Mısır'ın başkenti Kahire'de muhalifler ile askerler arasında çıkan çatışmalarda 230 kişinin yaralandığı bildirildi.  Mısır Sağlık Bakanlığı yaptığı açıklamada Abbasiye bölgesindeki ordu karşıtı gösteriye, askerlerin ve 'Baltacı' tabir edilen suç gruplarının müdahalesi sonucunda 230 kişi yaralandı.  Abbasiye bölgesindeki Nur Cami'nin önünde bekleyişini sürdüren bir grup göstericinin çevresi askerler ve 'Baltacı' diye adlandırılan suç gruplarının mensuplarınca çevrildiği için alandan ayrılamadıkları ileri sürüldü.  Özel On televizyonu, İskenderiye kentindeki ordu karşıtı gösterilere bazı suç gruplarının müdahale ettiği ve muhalifler ile suç grupları arasında çıkan çatışmalarda yaralananlar olduğunu duyurdu. On televizyonu yaralananların sayısına ilişkin bir bilgi vermedi. Süveyş kentindeki gösterilerde ise askerlerin havaya uyarı ateşi açtığı bildirildi.  Mısır ordusunun olayların olduğu her 3 kentte de bir çok caddeyi trafiğe kapattığı ve stratejik noktalara asker takviyesi yaptığı öğrenildi. 

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