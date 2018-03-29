Mısır'da gözler seçimlere katılım oranında

Üç günlük oy verme sürecinin dün gece bitmesinin ardından oyların sayılmaya başlandığı Mısır'da görevdeki Devlet Başkanı Abdülfettah el Sisi'nin seçimleri kazanarak görevde dört sene daha kalması bekleniyor.

Devlete ait Akhbar el-Yom gazetesinin açıkladığı ön sonuçlara göre Mısır'daki devlet başkanlığı seçimlerini 21 milyon 500 bin oyla Sisi önde götürüyor.

95 milyon nüfusu bulunan Mısır'da 60 milyon seçmen bulunuyor.

Gazete, Sisi'nin seçimlerdeki tek rakibi olan işadamı Musa Mustafa Musa'nın ise 721 bin oy aldığını belirtti.

Sisi'nin diğer rakipleri, baskı ve gözaltılar nedeniyle seçimlere katılmamıştı.

Seçimlere katılım ne kadar oldu?

Sisi'nin seçimi kazanarak ikinci kez dört yıllık devlet başkanlığı görevini sürdürmesi kesin gözüyle bakılırken, Sisi'nin halk tarafından ne kadar sevilip desteklendiği seçime katılım oranında belli olacak ancak bu oranın yüksek olması beklenmiyor.

Seçimleri gözlemleyen kaynaklar, seçimin ilk iki gününde yüzde 21'lik bir katılım olduğunu aktarıyor. Ancak resmi katılım rakamları açıklanmış değil.

Oy verme işlemi sürerken Reuters'a konuşan bazı Mısırlı seçmenler de sandığa gitmeleri karşılığında kendilerine para ve gıda kolisi verildiğini aktarmıştı.

Pazartesi günü başlayan ve Çarşamba akşamı sandıkların kapanmasına kısa bir süre kala seçim kurulunun seçmenlerin sandığa gitmesi için yaptığı çağrı ile bir saat uzatılan seçimlerin resmi sonuçlar 2 Nisan Pazartesi günü açıklanacak.

Sandıkların kapanmasının ardından Twitter üzerinden bir paylaşım yapan Sisi, "Mısırlı kitlelerin sesi şüphesiz ki milletimizin iradesinin hiçbir zayıflık bilmeden hayata geçeceği gerçeğine şahit olacaktır" dedi.

O zaman Genelkurmay Başkanı olan Sisi, ülkenin demokratik seçimle göreve gelen ilk devlet başkanı olan Muhammed Mursi'yi 2013 yılında darbeyle görevden almıştı. Yüzde 47'lik bir katılım olan 2014'teki seçimlerde Sisi, oyların yüzde 97'sini alarak devlet başkanı seçilmişti.

rtr,DW/DÇÜ,ÖA

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