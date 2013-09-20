Mısır’da gözaltına alınan Türk gazetecinin tutukluluk süresi uzatıldı

32 yıllık Hüsnü Mübarek rejiminin devrilmesinin ardından geçen yıl yapılan seçimlerle Cumhurbaşkanı olan Muhammed Mursi'nin askeri darbyle devrildiği Mısır’da 17 Ağustos günü Müslüman Kardeşler’in sığındığı El Fetih Camii’nde gözaltına alınan TRT muhabiri Metin Turan’ın tutukluluk süresi yine uzatıldı.

Daha önce tutukluluk süresi iki hafta uzatılan Turan’ın 17 Eylül’de serbest kalmak için avukatı aracığıyla yaptığı başvuru kabul edilmedi. Savcılık Turan’la ilgili işlemlerin tamamlanmadığını ileri sürerek süreyi 28 Eylül tarihine kadar uzattı.

5 gazetecinin daha tutukluluk süresi uzatıldı

Turan’la birlikte tutuklu bulunan batılı beş gazetecinin de süresi uzatıldı. Tutuklu iki Kanadalı gazetecinin hiçbir gerekçe gösterilmeden keyfi tutukluluk hallerinin devam etmesi üzerine açlık grevi başlattıkları bildirildi.

Türkiye’nin Kahire Büyükelçiliği’nin de Turan’ın serbest bırakılması için girişimlerini sürdürdüğü ve büyükelçilik yetkililerinin düzenli olarak Turan’ı ziyaret ettikleri belirtildi. Mısır makamları Turan’ın gazetecilik görevi için değil Müslüman Kardeşler’i desteklediği için El Fetih Camii’ne gittiğini iddia ediyorlar.